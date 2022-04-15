CPTPP配套智財權三法通過 經部：有利未來諮商談判

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（中央社記者曾智怡台北15日電）為與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）接軌，立法院今天三讀通過著作權法、商標法與專利法修正草案；經濟部表示，有利未來諮商談判。

去年9月台灣正式申請加入CPTPP，為接軌國際標準，立法院經濟委員會3月24日併案審查行政院及朝野立委所提著作權法、商標法部分條文修正草案及專利法第60條之一條文修正草案，於今天三讀修正通過，經濟部透過新聞稿說明修法重點。

著作權法修正重點如下，第一，將侵權情節重大的非法數位盜版、散布及公開傳輸行為改列為非告訴乃論罪，即公訴罪；並規定侵害情節重大是指須符合「侵害他人有償提供的著作」、「原樣重製」、「造成權利人100萬元以上之損害」三要件的情形。

第二，由於盜版光碟式微，已非主要侵權來源，回歸一般處罰規定，配合刪除現行重製、散布盜版光碟公訴罪的加重刑責規定，並配合刪除相對應得沒收、沒入規定。

至於商標法修正重點，第一，增訂仿冒商標或團體商標的標籤等行為刑罰規定，將對進口仿冒商標標籤、包裝等準備及輔助侵權行為科以刑責，可提升商標權人商品銷售與獲利，強化商標保護。

第二，現行商標法要求行為人必須「明知」，才構成民、刑事責任的主觀要件，刪除「明知」要件之後，民事侵權責任回歸以「故意或過失」為要件；刑事處罰以「故意」為要件。

專利法修正重點部分，第一，專利連結制度是CPTPP規定，在學名藥申請藥品上市許可前，就學名藥與新藥專利權有無侵權爭議，需建立解決爭議的機制。由於藥事法已於108年8月20日施行「專利連結」制度，因此，須於專利法配套明確規定新藥專利權人可起訴學名藥廠的依據。

第二，為兼顧學名藥廠的權益，如果新藥專利權人未於規定期限內提起侵權訴訟，應使學名藥藥廠得就是否構成專利侵權提起確認訴訟，以免除學名藥上市後，可能被控侵權的風險。（編輯：張均懋）1110415