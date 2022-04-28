日本自民黨青年局組團訪台 可能談及CPTPP

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日本自由民主黨青年局長小倉將信將率團訪台。他27日表示，此行目的之一是加強台日經貿關係，他樂見台灣為準備加入CPTPP而逐步修法。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月28日

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本執政黨自由民主黨青年局長小倉將信下週將率團訪台，他昨天受訪表示，此行目的之一是加強台日經濟貿易合作，樂見台灣為了準備加入CPTPP而逐步修法符合要求。

小倉將信與自民黨青年局國際部副部長山口晉等一行共11人預定5月3日抵台訪問。小倉與山口昨天接受台媒聯訪時被問及此行將晉見總統蔡英文等政要，會談內容是否包括台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的議題。

小倉說，此行目的之一是加強台日經貿合作，台積電已決定到日本設廠，與亞洲重要經濟體之一的台灣進行經濟合作，對日本經濟頗具意義。日台之間的經濟關係能做什麼，這當然會成為討論的議題，或許也會談到CPTPP。

小倉說，日本對於台灣申請加入CPTPP一事表示歡迎，台灣和日本共享自由、民主、法治等價值，台灣申請加入CPTPP讓日本感到安心。他得知台灣已修改11項相關法案，今年以來為加入CPTPP已制訂與台日雙方有關的3項法案，可見台灣逐步在做加入CPTPP的準備。

他強調，要加入CPTPP必須符合高標準，市場准入和規則都有規範，如何向日本等會員國（目前有11國，包括加拿大、越南、澳洲等）說明可以達到各項高標準是很重要的，CPTPP非常重視會員國的共識。

小倉認為，由台灣說服會員國是很重要的，不過也可由熟知台灣的政治家、議員，這些議員有的加入議員聯盟，或許可從旁協助台灣。

對於政府解除福島等5縣食品進口管制一事，小倉表示，很多日本人表示感謝，也感受到台灣很期盼參加自由貿易組織的決心。

對於中國如果比台灣早加入CPTPP，可能對台灣很不利，小倉認為，CPTPP很重視共同開創自由開放市場的價值觀，不會受政治左右。

台日地方議員交流愈來愈密切，2015年以來每年舉辦台日交流高峰會，2020年通過的「加賀宣言」、2021年通過的「神戶宣言」以及自民黨保守派團體通過決議要求日本政府制訂「日台關係基本法」或「日台交流基本法」。

對於呼籲日本政府制訂一部日本版台灣關係法的動向，小倉表示，自民黨去年在政務調查會內成立台灣政策研討專案小組（Project Team，簡稱台灣PT）」，這可能是自民黨成立以來首度以國家名稱成立的專案小組，是劃時代的創舉。

台灣PT的座長（召集人）是參議員佐藤正久，副座長由小倉擔任。

小倉說，台灣PT曾就美國的台灣關係法以及美國2018年制定台灣旅行法等與台灣加強關係的法律、制度、政策進行討論。

針對日本是否制訂有關台日交流的專法，自民黨內尚未形成共識。若要採取「議員立法」的作法，自民黨內部要先有一致看法。對台灣有深入理解的議員能做的是向周邊的議員說明制訂法律的意義，要立什麼樣的法律，需要先調查、研究，包括參考美國的例子來研議。

他說，台灣PT去年曾向菅義偉政府提出建言，包括台灣有事（有緊急狀況）時日本政府的應對，以及深化台日關係、經濟合作等，這是很大的進步。

自今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，日本民眾對台灣有事的關心度大幅提升，前首相安倍晉三說「台灣有事」等同日本有事，也可說是等同「日美同盟」有事。

小倉和山口晉都贊同這樣的說法。山口說，俄羅斯入侵烏克蘭一事升高日本的危機感，尤其是面對擁有核武國家的中國、北韓及俄羅斯。

山口說，距離日本最近的就是台灣，日本外交的基軸是美日同盟，也應就如何因應「台灣有事」做好準備。

38歲的山口晉說，他這一輩未曾經歷戰爭，從電視報導中首次看到烏克蘭的慘狀，簡直無法相信會發生這種事，如同安倍所言，台灣有事等同日本有事，讓年輕人了解此事也很重要。

本月中旬率團造訪沖繩的小倉聽沖繩民眾說幾年前有台灣水上玩家騎水上摩托車到與那國島的活動，他認為日本和台灣距離真的很近，所以如果台灣有事，日本不可能不受影響。

小倉將信是日本眾議員，去年10月接任自民黨青年局局長，預定5月3日至7日率團訪台，團員有眾議員鈴木隼人、鈴木憲和、山口晉、西野太亮以及日本青年會議所幹部等共11人。（編輯：郭中翰）1110428

日本執政黨自由民主黨青年局長小倉將信（左）、國際部副部長山口晉27日受訪。小倉說，自民黨去年在政務調查會內成立台灣政策研討專案小組（台灣PT）」，是自民黨首度以國家名稱成立的專案小組。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月28日

日本自由民主黨青年局長小倉將信（左）、國際部副部長山口晉（右）等11人5月初訪台，將晉見總統蔡英文等政要。預料會談將觸及CPTPP議題。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月28日