奧克蘭經文處長陳詠韶履新 僑界挺台參與國際

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紐西蘭僑界2日舉行晚宴，歡迎駐奧克蘭經文處長陳詠韶（前排右2）履新，同時誓師支持台灣參與國際；僑務委員陳姿穎（前排右3）當晚也到場，支持台灣爭取參與WHO及CPTPP。（駐奧克蘭經文處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 111年4月7日

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（中央社記者丘德真雪梨7日專電）紐西蘭第一大城奧克蘭的僑界日前舉行晚宴，歡迎駐奧克蘭經文處處長陳詠韶履新，同時誓師支持台灣加入世界衛生組織（WHO）以及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

陳詠韶2日在晚宴中致詞表示，台灣因為無法參與WHO，導致對台灣對全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情資訊與資源分享上遭受不公平對待。儘管如此，台灣卻本著「台灣能幫忙」（Taiwan can help）的精神，協助各國第一線醫護人員；因此，在去年全球疫苗短缺期間，美國、日本、立陶宛、捷克、斯洛伐克和波蘭等國家紛紛捐贈疫苗給台灣。

陳詠韶指出，台灣在疫情期間的經驗，一方面印證著「人助而後天助」的道理；同時，亦反映出台灣必須爭取加入WHO，以便保障民眾的健康權益。

陳詠韶提到，台灣在在經貿方面穩健向前，去年台灣經濟成長高達6.45%，創下11年來新高，連續兩年為亞洲四小龍經濟增速之首。她又提到，台灣需要持續拓展商機及強化全球產業鏈結；故此，加入CPTPP是台灣刻不容緩的目標。

陳詠韶透露，台灣政府已加緊準備，以便讓台灣的政策和法規符合CPTPP會員國高規格的標準；同時亦積極爭取相關會員國的支持。

另外，僑務委員陳姿穎表示，為了台灣2300萬人民的健康人權與安全，台灣必須參與WHO；至於加入CPTPP，則更是有助於台灣與紐西蘭一同拓展商機。（編輯：高照芬）1110407