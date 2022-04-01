學者：加入CPTPP是台灣產業升級契機

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（中央社記者賴于榛台北1日電）行政院經貿談判辦公室與國立陽明交通大學合辦「CPTPP與法制系列論壇」。與會學者指出，加入CPTPP是台灣產業升級的契機，除吸引外資，也可讓醫藥業者從智財權國際布局的角度思考營運。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）在2018年底生效，目前有11個成員國，台灣是在去年9月21日，以台澎金馬個別關稅領域名義正式申請加入CPTPP。

經貿辦晚間發布新聞稿指出，昨天與國立陽明交通大學科技法律學院TPP及跨國經貿法律研究中心合辦「CPTPP與法制系列論壇」，邀請中央研究院、台灣大學、陽明交大、政治大學等單位學者參加，行政院政務委員鄧振中出席。

鄧振中致詞時表示，CPTPP是涵蓋範圍廣、自由化程度最高的經貿協定，加入是一個艱辛繁複的過程，需要完整準備並與各界充分溝通。

鄧振中說，政府已做了許多努力，如開放含萊劑豬肉和福島食品輸台，彰顯台灣遵守CPTPP的高標準決心，並藉由加入CPTPP提升台灣的國際地位。

陽明交大教授倪貴榮表示，CPTPP包含傳統的市場開放及國際標準規定，更新增政府管制與治理因素，可以凸顯民主、法制及人權等重要的價值，不僅是一個國際貿易協定，更代表國際蓬勃發展的多元價值，加入CPTPP可以讓台灣更進步。

倪貴榮說，論壇盼促進3面向的發展，包括讓各領域專家充分跨領域對話，第二是讓產業、學術、政府及民眾進行交流，第三是希望台灣除做到符合協定的層次外，法制與治理方式更要符合世界水準。

論壇醫藥智財主題部分，中研院副研究員吳全峰及台大教授李素華舉專利連結制度修法為例，說明加入CPTPP是台灣產業升級的契機，不僅可吸引外資，更可讓醫藥業者從智財權國際布局的角度思考營運。

至於數位治理主題，政大副教授薛景文及台大副教授張兆恬則表示，網路世界的數據在地化等障礙有增加趨勢，恐不利科技創新及產業發展，但加入CPTPP有助各國保障網路使用者資訊安全，並提供網路相關產業較公平合理之法規環境。

此外，行政院科技會報辦公室副研究員彭睿仁則介紹世界主要國家的數位治理經驗，並建議可強化國際合作。

為促進台灣各界交流CPTPP相關議題，CPTPP與法制系列論壇預計舉辦8場次討論會，廣邀專家學者講解醫藥智財、數位治理、食品貿易、投資、金融服務、環境保護、公平交易及中小企業等8個主題，並開放民眾參加。（編輯：楊蘭軒）1110401