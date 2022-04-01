加入CPTPP衝擊農業 蘇貞昌：設升級基金增加競爭力

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有立委1日在立院質詢時指出，台灣申請加入CPTPP將衝擊農業發展，能否設置新台幣1000億元的農業升級基金；行政院長蘇貞昌（右）表示，政府有決心，對受衝擊農業設一個升級基金，助農民更加有競爭力。左為農委會主委陳吉仲。中央社記者吳家昇攝 111年4月1日

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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立委陳明文今天說，台灣申請加入CPTPP將衝擊農業發展，能否設新台幣1000億元的農業升級基金；行政院長蘇貞昌說，政府有決心，對受衝擊農業設一個升級基金，幫助農民更加有競爭力。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。民進黨嘉義縣立委陳明文質詢時提到，台灣去年9月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），從整個國際形勢來看，台灣要加入CPTPP的可能性很高。

蘇貞昌說，很多會員國都說歡迎台灣加入，不過這還要努力，不是簡單的事情。

陳明文表示，相信全國民眾都會支持台灣加入CPTPP，但對嘉義縣來說，這是一則喜、一則憂，因為加入CPTPP後，台灣經濟可能會再次起飛，但農業可能會受衝擊。

陳明文接著提到，現在有16項比較敏感的農產品，包括稻米、香蕉、鳳梨、紅豆等，這些一定是未來主要談判項目，農委會的立場為何。

農委會主委陳吉仲說，台灣加入CPTPP一定是利多於弊，現在CPTPP的會員國中，有4%的產品可以免關稅，差不多2000多項，希望敏感性產品在談判時，不要納入零關稅，這樣傷害就會減少，而且「院長給我們綠色環境給付」，預計4年投入400億元等。

陳明文說，台灣當年加入世界貿易組織，政府規劃1000億元的農產品受進口損害救助基金，建議蘇貞昌跟農委會，這次能否設計一個1000億元的農業升級基金，讓農民技術升級，讓台灣農產品可以和世界各國農產品競爭、打國際盃。

蘇貞昌回應，當年加入世界貿易組織有準備一個千億元的農業基金，這次要加入CPTPP，政府也有決心，對於受衝擊農業也要設立一個升級基金，幫助農民更加有競爭力。（編輯：蘇志宗）1110401