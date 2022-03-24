申請加入CPTPP 蘇貞昌：盼成農業轉型升級新動力

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（中央社記者賴于榛台北24日電）台灣去年申請加入CPTPP，行政院長蘇貞昌今天表示，因應可能對農業、農民產生的衝擊，須持續加速稻米產業結構調整、推動地產地銷等，也盼加入CPTPP的外部競爭壓力，能轉化為促進農業轉型升級的新動力。

農委會今天在行政院會報告「全面推動綠色環境給付」，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，已經核定新一期的「綠色環境給付計畫」，111年至114年，預計4年投入新台幣400億元。

蘇貞昌指出，綠色環境給付政策，透過農業環境基本給付，民眾只要農地農耕，就給予獎勵，另對於配合政府政策，將稻田轉作為「黃小玉」等具進口替代性或外銷潛力作物者，以及採取有機、友善耕作或可溯源產銷履歷的農民，以堆疊加值方式，使其獲得更多的獎勵。

他說，這樣可以穩定農民收益，對促進農業結構調整、提高民眾食品安全及國家糧食安全、確保農業永續經營，皆大有助益，而對促進節約農業用水、淨零碳排等永續目標，也都非常重要。

另外，為保障稻農權益，蘇貞昌說，他已核定自今年第1期稻作起推動「水稻收入保險」，所有21萬餘戶稻農一律納保「基本險」，保費由中央全額負擔、補助。

蘇貞昌表示，政府用相當以往每年投入在稻田天災現金救助的經費，約新台幣3億元，提供基本保障，並將保障範圍，從天然災害擴大到疾病與蟲害等風險。

另外，他說，想確保收入高於成本及合理利潤的稻農，政府也提供「加強險」，可讓農民依需求自行決定投保，保費由中央補助一半，農民最低只要繳交1成保費，保單即可生效，當減產達5%時，即可獲得理賠，且災損越多，所獲理賠額度就越高。

蘇貞昌表示，這樣的保障結果，已相當或優於繳售公糧，將有助降低繳交公糧的依賴，提升稻米競爭力，並可加速擴大農業保險。

為了因應台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）可能對農業、農民產生的衝擊，蘇貞昌說，除持續加速稻米產業結構調整外，請農委會積極持續推動「地產地銷」，即在地生產、在地銷售、建構完整冷鏈、拓展國際市場，以及持續擴大農業保險等措施。

他說，期待能將加入CPTPP的外部競爭壓力，轉化為促進台灣農業轉型升級的新動力，也讓台灣農產品更有競爭力、更能走向國際，為農民創造更好的收益。（編輯：黃國倫）1110324