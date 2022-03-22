蔡總統與安倍晉三視訊：老朋友相見歡

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日華議員懇談會總會今天於東京舉辦年度大會，總統蔡英文受邀與日本前首相安倍視訊對談。會後，蔡總統於推特（Twitter）發文表示，能與久違的「老朋友」安倍見面，甚感高興。

由約270名日本跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會總會今天傍晚在日本東京舉辦年度大會，總統蔡英文接受日華懇會長古屋圭司之邀，以視訊方式與日本前首相安倍晉三在年度大會上進行對談。

兩人就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、烏克蘭情勢與區域局勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等各面向議題交換意見，雙方視訊對談將近30分鐘。

會後，蔡總統以日文發推文表示，雖是採視訊方式，但能見到真的是睽違已久的「老朋友」安倍晉三先生，感到很高興。兩人就台灣加入CPTPP、烏克蘭局勢等重要課題進行意見交換。兩人對於台日應加強合作以貢獻印度太平洋的和平穩定的看法一致。

蔡總統也以日文發出另一則推文寫道：「能在日華懇年度大會上見到日華懇會長古屋圭司、眾參議院的議員以及謝長廷大使，感到很高興。感謝各位議員對台日關係的貢獻，我在會上與大家有所約定，等（2019冠狀病毒疾病）疫情平息，歡迎各位到總統府來，我將備妥台灣特製便當招待。」

受邀出席日華懇年度大會的駐日代表謝長廷後來在臉書（facebook）發文表示，長期協助台灣的日華議員懇談會的大會，主辦者給出席者一個驚奇，安排蔡總統與日華懇的顧問、前首相安倍晉三對話。這樣的視訊會談是第一次，感謝日華懇會長古屋及其幹部的辛苦安排，讓會談能順利成功。

他還透露，在大會開會之前，安倍在休息室與駐日官員分享國際情勢的看法，大家受益良多。（編輯：高照芬）1110322