日華懇大會邀蔡總統與安倍對談 重申挺台入CPTPP

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日本國會最大跨黨派團體日華議員懇談會22日舉行年度大會，總統蔡英文（下）應邀與日本前首相安倍晉三（上）視訊對談，強調對於烏克蘭危機不能置身事外；日華懇重申支持台灣加入CPTPP。（日華懇提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年3月22日

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本國會最大跨黨派團體日華議員懇談會今天舉行年度大會，總統蔡英文應邀與日本前首相安倍晉三視訊對談，強調對於烏克蘭危機不能置身事外；日華懇重申支持台灣加入CPTPP。

日華懇今天傍晚在東京舉行年度大會，蔡總統應邀與安倍晉三視訊對談，與會的駐日代表謝長廷稱「這是歷史性的視訊會談」，意義重大。

蔡總統與安倍晉三都關注發生在烏克蘭的戰事，蔡總統強調：「我們不能置身事外」；安倍晉三也表示，這是國際社會一大挑戰。他指出，絕對不容許用各種力量改變現狀。

蔡總統也在視訊對談中感謝日本去年贈送台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，表達對日華懇、安倍、前首相菅義偉、首相岸田文雄的謝意。

日華懇大會今天也重申決議文，支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ），肯定台灣對日本福島5縣食品開放進口；日華懇支持台灣加入世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。

關於兩人完整的視訊內容，日方表示，將於明天上午公布。（編輯：周永捷）1110322