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台灣申請加入CPTPP
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台灣申請加入CPTPP4/191

日方提重啟EPC 經部：樂見雙邊深化合作

2022/2/18 21:20（2/18 22:06 更新）
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日本台灣交流協會會長大橋光夫18日主動提出重啟中斷8年的台日經濟夥伴委員會（EPC），經濟部表示，雙邊人員將儘快接洽。（圖取自Unsplash圖庫）
日本台灣交流協會會長大橋光夫18日主動提出重啟中斷8年的台日經濟夥伴委員會（EPC），經濟部表示，雙邊人員將儘快接洽。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者梁珮綺台北18日電）日本台灣交流協會會長大橋光夫今天主動提出重啟中斷8年的台日經濟夥伴委員會（EPC），經濟部表示，雙邊人員將儘快接洽，盤點貿易、投資及雙方關切議題，並協調召開時間，樂見台日深化合作及交流。

台日經貿會議今天上午在大倉久和飯店舉行視訊閉幕儀式，大橋光夫致詞時表示，台灣政府依國際標準放寬對日本食品進口限制，盼儘快重啟EPC。

台日關係協會會長邱義仁會後受訪時指出，EPC之前就是談TPP（CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。

資料來源：經濟部國際貿易局

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前身、跨太平洋夥伴全面進步協定）等議題，若能重啟，對台加入CPTPP是正面曙光。

根據經濟部國際貿易局資料，台日互為重要貿易夥伴，貿易總額逐年成長，2015年為579億美元，去年1至11月貿易總額更達776億美元，而日本在2020年時是台灣第3大貿易夥伴，占台貿易總額10.8%，台灣則為日本第4大貿易夥伴，占該國貿易總額4.82%。

為進一步擴大雙方經貿合作交流，台灣從2001年起就與日本商議洽簽自由貿易協定（FTA），不過，日本政府認為FTA具政治意涵，未有正面回應，直到2011年發生東日本大地震，台灣傾囊相助，也鬆動日方態度，雙方在同年9月簽署台日投資協議。

考量雙邊經貿協議缺乏整體性，且未觸及關稅減免等議題，台灣盼能與日本進一步簽署台日經濟夥伴協定（EPA），雙方因而在2013年成立EPC，作為討論台日總體貿易及投資合作發展的平台，包括洽簽EPA，並在2014年6月及11月召開2次會議。

不過，台灣在2015年5月對日本食品新增檢附產地證明與輻射檢測等區域全面管制措施，引起日方不滿，推遲召開EPC，連帶使EPA談判停滯。

直到今年總統蔡英文宣布福島食品進口解禁，大橋光夫今天主動釋出善意，暫停8年的EPC可望重啟，時值台灣申入CPTPP的關鍵時刻，可謂是相當正面的訊息。

經濟部表示，雙邊人員將儘快接洽，盤點貿易、投資及關切議題，並協調召開時間，樂見台日深化合作及交流。（編輯：張均懋）1110218

台日經貿會議18日舉行閉幕儀式，台日關係協會會長邱義仁（螢幕左）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（螢幕右）以視訊方式虛擬握手。中央社記者黃雅詩攝 111年2月18日
台日經貿會議18日舉行閉幕儀式，台日關係協會會長邱義仁（螢幕左）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（螢幕右）以視訊方式虛擬握手。中央社記者黃雅詩攝 111年2月18日
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