經濟部：CPTPP談判勢必討論福島5縣食品進口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

針對開放日本福島5縣食品進口是否對台灣加入CPTPP有幫助，經濟部長王美花（右）23日在立法院表示，日本是CPTPP非常重要的國家，在跟日方諮商時，這個議題一定會被提出來討論。左為農委會主委陳吉仲。中央社記者郭日曉攝 110年12月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北23日電）開放日本福島5縣食品進口是否對台灣加入CPTPP有幫助，經濟部長王美花今天表示，日本是CPTPP非常重要的國家，在跟日方諮商時，這個議題一定會被提出來討論。

立法院經濟委員會今天邀請王美花專案報告「開放日本核食對台灣加入CPTPP的影響與因應之策」，並備質詢。

王美花會前被問及，開放日本福島5縣食品進口，是否對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）有所幫助時說，日本是CPTPP非常重要的國家，在跟日方諮商時，這個議題一定會被提出來討論。

根據經濟部送達立法院的書面報告指出，日本在美國宣布退出後，極力主導推動跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並擔任2021年CPTPP輪值主席國、英國加入CPTPP工作小組主席國等，對於台灣入會案扮演關鍵角色。

經濟部表示，台灣已於今年9月正式申請加入CPTPP，日方長期關心福島5縣食品輸出的議題，未來勢必會在CPTPP入會談判中有所討論，且日本為CPTPP主導會員國，是台灣需爭取支持的重點國家。

經濟部指出，對於日本福島5縣食品進口管理，政府立場與世界絕大多數國家相同，即在確保國民健康權益的原則下，以國際標準、科學證據為基礎，作為評估及管理依據，未來也將如此。

經濟部表示，面對CPTPP逐漸形成的供應鏈重組，台灣必須儘速加入，以提高台灣與CPTPP成員國產業價值鏈的分工與連結，擴增總進出口規模，進一步帶動經濟成長，鞏固並強化台灣在亞太地區產業分工佈局的地位。（編輯：謝佳珍）1101223