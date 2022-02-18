福島5縣食品開放預告期截止 食藥署：支持意見多

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（中央社記者江慧珺台北18日電）日本福島5縣食品將開放進口，衛生福利部食品藥物管理署日前預告調整日本食品管制措施，預告期今天截止。食藥署長吳秀梅說，收到蠻多支持開放的意見，下週將討論何時公告。

三一一福島核災至今已超過10年，世界多數國家分別解除對福島周邊食品進口的禁令。行政院2月8日宣布，日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品將正式解禁。

吳秀梅當天說明，將由現行「地區管制」改為「風險產品管制」，意即由禁止特定地區，改為禁止特定風險品項。

食藥署也於8日預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，為期10天的預告期間蒐集各界意見。

吳秀梅今天晚間接受媒體電話聯訪表示，預告期今天截止，初步統計約有30幾則相關意見，有蠻多人表達支持，後續食藥署將檢視細節。

吳秀梅說，下週將討論何時正式公告，但目前尚無確切的公告時間。先前行政院公布開放福島5縣食品時，曾表示最快2月下旬可完成公告程序。（編輯：管中維）1110218