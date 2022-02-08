台灣解禁福島食品 高於國際標準把關擋核食

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農委會主委陳吉仲強調，台灣的輻射檢驗標準本來就有，而且比其他國家嚴格。（中央社製圖）

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）福島核災近11年，各國大多解除日本食品的區域管制，台灣將依據國際規範改採風險管理，解禁福島5縣食品，農委會主委陳吉仲分析，台灣的檢驗把關仍比國際嚴格，輻射超標的「核食」不會進來。

2011年3月11日東日本強震釀成福島核災，當年3月25日起，台灣全面禁止進口福島5縣食品，隨後規定進口日本其他地區特定食品必須檢具輻射合格、縣產地證明。然而，現在太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的會員以及歐美等，管理日本食品已經不再墨守區域管制。

對於解禁日本核災區域的食品，改採管制高風險食品的國際主流作法，台灣是否需要另訂把關標準，陳吉仲日前接受中央社記者專訪時說：「對於日本食品的管理，不需重新訂定安全容許量。」

解禁福島5縣食品 仍有高規格輻射檢驗把關

陳吉仲強調，台灣的輻射檢驗標準本來就有，而且比其他國家嚴格，就是要繼續執行到位。

陳吉仲進一步說明，台灣對乳及乳製品、嬰兒食品、飲料及包裝水、其他食品等，有關碘131、銫134、銫137的輻射檢驗標準（每公斤10到100貝克不等）。

比起國際食品法典委員會（CODEX）（每公斤100到1000貝克不等）、歐盟（每公斤150到2000貝克）、加拿大（每公斤100到1000貝克）、美國（每公斤170、1200貝克），陳吉仲說，「台灣幾乎是全世界最嚴格。」

根據衛生福利部食品藥物管理署統計，過去10年台灣累計檢驗18萬件進口日本食品，輻射檢驗全部符合標準；其中僅236件檢出，檢出率0.13％，並未輻射超量。陳吉仲說，即便合格，仍請業者退運或銷毀，「根本沒有超過檢驗標準的核食進來。」

由於日本政府也在境內管制輻射污染食品，並接受外國檢視，對於核災陰影下的福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣當地生產上市的食品是否安全，台灣曾派人前往日本調查，實地取樣檢驗高風險食品，一探究竟。

陳吉仲說，台灣專家2018年在福島5縣檢驗樣本數301件，驗銫134、銫137的檢驗項目都符合標準，當中僅40件樣品微量檢出，主要是野生香菇占30件。2019年再採樣31件，驗鍶90，均未檢出。

日本農林水產省的一份報告顯示，截至2021年10月，在55個國家/地區中，大多數已對稻米、蔬果、茶葉、藥用植物、牛奶及乳製品、肉類、水產品、加工食品等8大類日本食品解除進口禁令。

解禁日本核災區域食品 國際潮流回歸風險管理

根據這份報告，陳吉仲說，截至2021年10月，只剩台灣跟中國仍對這些日本食品採取區域管制，台灣管制福島等5縣產地的上述食品輸入，中國大陸則管制範圍達福島周邊10縣。

放眼國際間，陳吉仲說，已有41國完全解除日本食品區域禁令；歐盟27國、英國、冰島、挪威、瑞士、列茲敦士登法屬波利尼西亞、印尼、俄羅斯要求部分產品檢附輻射檢驗合格證明；另外，韓國、澳門、香港禁止部分品項輸入，韓國主要禁止含福島等8縣水產品及茶葉。

陳吉仲說，很多國家管理日本食品根據土壤、空氣、水文等輻射污染路徑，對輻射殘留高風險產品做務實、科學、專業的處理。相形之下，台灣長期採取「區域管制」，只針對福島與下方的4縣，北邊的宮城縣反而沒有，「不是一個非常科學的做法」。

他舉例，美國早就對日本食品解除區域管制，採取邊境抽驗及境內例行性抽驗，之後逐年參照日本國內管理調整高風險管制品項；去年9月22日起，解除對日本境內管制流通品項（14縣特定食品）的輸入管制。

他再舉例，歐盟已解除日本食品區域管制，逐年放寬福島等數個縣產品輸入，例如群馬縣部分水產品，岩守、茨城、櫪木、千葉、宮城5縣的所有水產品，以及福島的大豆，2019年11月起不需輻射合格證明，2021年10月10日起，福島等6縣人工栽培香菇也免除此項證明。

台灣去年9月22日正式遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），在CPTPP的11個成員中，日本之外10國對日本食品輸入完全解除區域管制。

兩岸申請加入CPTPP 日本食品管理政策受檢視

申請加入CPTPP的4國，其中英國、韓國採部分產品檢附輻射檢驗證明，韓國另禁止部分產品輸入；對照之下，直到2021年10月，台灣、中國仍然禁止進口福島及周邊地區食品。

陳吉仲說，在非核國家之中，CPTPP成員的紐西蘭、澳洲、智利3國已完解除日本食品區域管制；非CPTPP成員的奧地利、立陶宛、丹麥、盧森堡、義大利、葡萄牙6國，以及規畫非核的德國、比利時、西班牙、韓國，只要求部分產品檢附輻射證明，韓國另禁止部分品項輸入；反觀邁向非核國家的台灣，卻長期採區域管制。

台灣人熱愛日本美食，反映進口食品批數上以日本食品最多，當台灣跟隨國際潮流解禁福島食品，福島5縣食品叩關，輻射檢驗把關的量能扛得住嗎？陳吉仲認為，檢驗量能逐年擴增，10年來增加3倍以上。

他說，2011年時，邊境檢驗人力45人、實際檢驗1萬7189，到了2021年已增至82人、檢驗1萬6953件，公立實驗室認證檢驗量能已擴充至6所，每年可處理6萬件，這包含原能會核研所將3部純鍺偵檢器增至7部及16名人力後，每年可處理3萬件在內。

以上6所實驗室包含食藥署中區管理中心、原能會輻射偵測中心、台電放射實驗室、屏科大災害防救中心、陽交大檢驗分析實驗室、清大原科中心（認證中）。（編輯：陳清芳）1110208