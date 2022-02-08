福島食品解禁 鄧振中：是台灣加入CPTPP非常大助力[影]

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行政院8日宣布福島5縣食品有條件解禁，行政院政務委員鄧振中（右3）說，會是台灣參加CPTPP非常大的助力。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年2月8日

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（中央社記者陳俊華、賴于榛台北8日電）行政院今天宣布福島5縣食品有條件解禁，行政院政務委員鄧振中說，調整措施公布後，證明台灣願意根據國際規範進行經貿措施，「再度證明我們可以接受高標準」，會是台灣參加CPTPP非常大的助力。

行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，由行政院發言人羅秉成主持，鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲出席，宣布開放福島5縣食品輸台。

鄧振中在記者會中表示，今天的調整措施公布後，可以證明台灣願意根據國際規範進行經貿措施，相信各國可以清楚收到這個訊息。新加坡和其他國家都一再強調，歡迎願意接受高標準的新會員加入 CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ，「台灣已經再度證明我們可以接受高標準」。

鄧振中指出，新加坡曾提到台灣入會案有政治複雜性，當然每個國家有自身的顧慮；英國跟11個會員國中的9個國家有自由貿易協定，花將近一年時間都還不能完成入會，顯見這是相當複雜的程序，不要低估了參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）必須要走的路，台灣會一步步往前走，「今天的調整措施，會是參加CPTPP非常大的助力」。

羅秉成則補充表示，對日本食品的調整方案，有助於台灣加入CPTPP，這是先決條件之一，但非充分條件；而日方並非與台灣有交換條件，當時也第一時間就支持台灣加入CPTPP。

他說，這樣的政策調整，就算沒有加入CPTPP的議題，也應回應日本的合理訴求，包含前總統馬英九在2016年卸任前3天，也曾呼籲回應日本訴求，調整嚴格的暫時性管制。

影片來源：行政院開麥啦-2

鄧振中說，目前CPTPP正忙於英國入會案審查，英國去年2月提出申請後就開始進行談判，到現在為止談判工作都還在進行，由於各國提給英國的問題數量非常龐大，大約有一萬多題，這是各國現在的工作重點。

不過，鄧振中強調，台灣爭取各國支持的工作，透過兩種方式進行，第一，透過各式各樣與各國既有管道，由台灣派在各國的大使，或是跟各國定期的經濟合作會議，來說明台灣的情況、爭取支持；其次，台灣會主動或應各國要求，提供相關經濟、貿易體系資料給各國參考。

鄧振中指出，目前為止，沒有國家公開反對台灣參加CPTPP；各國都一再表示，歡迎願意接受高標準的國家成為會員，「目前進度都在順利進行」。

此外，羅秉成指出，去年底舉行的萊豬公投結果，顯示國人已經有共識，即台灣要走入世界經貿組織，要走入CPTPP，一定要符合高標準國際規範，這次是基於同樣理念與看法解除福島食品進口限制。

他也強調，這次解除福島5縣食品進口限制沒有交換條件，如果台灣要加入CPTPP，不合理的貿易障礙沒有自行處理排除，可能沒辦法滿足最起碼的先決條件，這次解除限制，僅僅有助於台灣參加CPTPP等國際經貿組織，但不是充分或是完整條件，還有很多事項要努力，「障礙排除、纜繩解開，要用力划，才能達到我們的目標。」（編輯：林淑媛）1110208