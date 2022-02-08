解禁福島食品 學者：台日重要議題可望有實質進展

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（中央社記者鍾佑貞台北8日電）日本福島5縣食品禁令解除，對原本就持續升溫的台日關係更添助力。學者分析，日本內部討論的重要涉台議題，包括維護台灣高科技供應鏈韌性及經貿獨立性，這些議題可望今年取得實質進展。

2011年的311東日本大地震引發福島核災後，台灣禁止進口福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品。去年12月「反萊豬」公投未過關，同為食安議題的福島5縣食品是否開放，再次浮上檯面。

對日本而言，台灣禁止輸入福島5縣食品並未傷及核心經貿利益，反而是「情感上過不去」。中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁對中央社記者表示，311大地震後，台灣對日本災情感同身受，馳援的廣度及熱度高於其他國家，不料這番暖心舉措的下一步，竟是長年將福島5縣食品拒於門外，日方很難理解。

郭育仁回憶，2018年「禁止開放日本福島核災農產品及食品進口」公投案獲通過後，台灣對福島食品的相關討論「可說是完全空白」。日方則於1.5軌（半官方）或2軌會議中，在在關切福島食品禁令。日本台灣交流協會也多次走入民間，盼用科學數據降低台灣社會對福島5縣食品的疑慮。

他透露，日本終究未比照處理韓國禁止福島食品的方式，一狀將台灣告上世界貿易組織（WTO），就是顧及雙邊人民罕見的深厚情誼。

不過，福島食品禁令如鯁在喉，但日本不曾因相關議題耽擱與台深化合作的步伐。民進黨與日本自民黨去年兩度舉行「2＋2」會談，就曾觸及強化台日於高科技產業及半導體供應鏈的連結，首場台日安保夥伴關係論壇已於1月18日舉行。

中興大學日韓總合研究中心執行長盧信吉分析，外交關係能否有良善發展，需要檢視兩國執政黨的溝通模式。儘管過去台灣禁福島食品，但在雙方始終具備友善互動的前提下，台日關係未直接受到影響。

郭育仁則認為，日本內部討論的重要涉台議題，還包括維護台灣高科技供應鏈韌性及經貿獨立性，這些議題可望今年取得實質進展，民進黨內部也可能成立幕僚小組，使台日執政黨會談常態化。

日本駐台代表泉裕泰去年接受中央社專訪時曾表示，「2022年是台日『非政府間的實務關係』50週年，也可看成是雙邊百年友情的中間點」；如今福島食品禁令已解，雙邊是否有望在象徵性的2022年，進一步推升因相互馳援抗疫而升溫的情誼，成為外界焦點。

郭育仁分析，台灣正面回應福島食品議題，上任迎向首個百天的岸田政府未來將能更有說本，說服日本國內民眾挺台。此外，日本官員雖未明言將台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與開放福島5縣食品掛鉤，但發言脈絡中，仍試圖把這兩件事連結。

盧信吉也說，解禁的同時，台灣若於加入CPTPP及安全面向取得進展，必是台灣人民與政府樂見的結果。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1110208