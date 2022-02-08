福島食品解禁 總統重申嚴格把關：台灣不會進口核食

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行政院8日宣布福島5縣食品有條件解禁，總統蔡英文強調「台灣不會進口核食。」（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北8日電）行政院今天宣布福島5縣食品有條件解禁，總統蔡英文說，行政院已經宣布新的管制措施，她也要向大家強調「台灣不會進口核食」。

她說，在嚴格把關食安的前提下，要充滿自信，更進一步參與像跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）等高標準的國際經貿體制，把握全球供應鏈重組的契機，讓台灣走向世界、立足世界，創造更多機會和繁榮發展。

蔡總統透過臉書指出，日本東北大地震發生10年多來，世界各國紛紛放寬或解除相關管制，目前仍限制福島周邊地區所有食品輸入的國家，只剩下台灣和中國。

她說，透過去年的公投，台灣向世界展現了願意接受國際標準，也有決心面對及解決困難貿易問題，走向世界貿易體系。

台灣檢驗標準比聯合國食品法典委員會（CODEX）等國際標準嚴格。（中央社製圖）

蔡總統表示，面對日本食品進口議題，政府一定會確保民眾健康安全，回歸科學檢驗，並採取比美國、CODEX及歐盟等國際標準更嚴格的措施，為食安把關。

蔡總統說，從2016年以來，政府也完成6份風險評估及調查報告，並且採納公民團體的建議，就風險評估、科學監測、邊境把關的人力及檢驗量能等各面向，做了加強措施。政府也會落實3項配套措施，包括，「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」；針對具風險品項，要求提供雙證證明，也就是「輻射證明」與「產地證明」；福島等5縣食品於邊境逐批檢驗。（編輯：謝佳珍）1110208