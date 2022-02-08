福島食品解禁 外交部：台日將簽食安合作備忘錄

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（中央社記者鍾佑貞台北8日電）行政院今天宣布調整福島5縣食品進口管制措施。外交部表示，有助台灣取得世界各國信賴，有信心爭取迎向跨太平洋夥伴全面進步協定，此外，台日也將簽署食品安全合作備忘錄，加強資訊交換。

外交部上午發布新聞稿指出，政府秉持優先確保食品安全，依據科學證據、符合國際規範的原則，擬對日本福島5縣所有食品進口的管理方式，調整變更現行的全面禁止措施。

外交部表示，日本2011年因地震與海嘯造成福島核電廠事故，截至2021年為止，全球對日本相關食品仍有全面管制措施的國家，僅剩台灣與中國。部分管制國家包括歐盟、新加坡、美國等，都接連解除管制措施。

外交部說，近期經過台日多次溝通後，台灣也將調整日本食品輸入的管制措施。

外交部指出，依據國際標準調整日本食品輸入的管制措施，有助台灣取得世界各國的信賴，也能展現出台灣人民走向世界的決心。政府會讓民眾安心享用沒有健康疑慮的食品。台灣也有信心，爭取迎向高標準的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及國際經貿體制。

外交部表示，台日將簽署食品安全合作備忘錄，未來將加強彼此資訊交換，也將定期檢視食安管理與貿易項目，深化食安各方面的合作。（編輯：謝佳珍）1110208