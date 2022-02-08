開放福島5縣食品 陳時中：世界潮流走向正常化

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（中央社記者江慧珺台北8日電）日本福島5縣食品將開放進口，衛福部長陳時中今天強調，日本食品安全管理受世界肯定，世界多國逐步解除福島周邊產品禁令，世界潮流就是走向正常化，政府也會設立關卡把關食安。

行政院今天舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，衛生福利部長陳時中也與會說明。針對日本福島5縣食品開放議題，陳時中昨天表示，相關食品都會走向正常化，檢驗與標準都已訂定，且台灣標準相對嚴格。

陳時中今天在行政院記者會上再度說明，世界潮流就是走向正常化。311福島核災發生初期，外界無法掌握未知的風險，故劃定區域限制食品進口與流通，福島5縣被認為有核污染問題，採全面管制。

陳時中說，後續透過檢驗把關福島周邊食品是否安全，世界標準都是觀察1年或2年，開始進行風險管控，且多從地區管制走向品項管制，管制品項也隨當地國家措施隨時調整。

陳時中也提到，過去台灣民眾也認為日本食品令人安心，經過核災後，日本官方若認為土壤或環境遭受污染且無法恢復的區域，則會禁止食品生產，且透過檢驗把關，認為有風險的食品也禁止在日本國內流通，高標準檢驗與嚴格內部管理受世界肯定。

陳時中說，過去11年來台灣全面禁止福島5縣食品，未來初步開放時要民眾更安心，限制品項與雙證管理措施更多，未來福島5縣食品逐批查驗、9大類食品也會加強抽驗，盼設立關卡逐步檢驗確保安全。

媒體提問未來福島5縣食品進口的標示問題，衛福部食品藥物管理署長吳秀梅說，日本食品產地必須標示到都道府縣，可在日本原廠將中文標示做好，也可進口台灣運抵港口時再貼標，但邊境放行時標示要全部齊全。（編輯：陳政偉）1110208