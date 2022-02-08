福島食品解禁 朱立倫：國民黨捍衛食安一步不讓

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）行政院今天宣布將開放日本福島5縣市食品輸台，國民黨主席朱立倫表示，國民黨將結合立法院黨團、地方政府、議會及社會力量，捍衛民眾食安，一步不讓。

行政院今天上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，行政院發言人羅秉成表示，經府院行政團隊、立法院執政黨團一致性高度共識，將回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關，合理調整對日本食品長達11年的管制措施，今天將依照食品安全管理法的授權，進行相關預告。

朱立倫隨後透過臉書（Facebook）表示，反核食公投2018年過關，779萬票的公投結果顯示全民拒絕核食的民意，任何政黨都不可以撕毀公投結果。民眾要的是能吃得安心，而政府要保障民眾安全，這沒有妥協的空間及交換條件。

朱立倫說，台灣與日本民間往來交流豐富，雙方是長期的盟友，全民當然歡迎安全、可靠的日本食品，但只要是對民眾健康有傷害的核災食品，國民黨一定反對到底，這就是國民黨堅定不移的立場。

朱立倫強調，當民進黨敢草率突襲開放核食、違逆民意，毫不在乎台灣人民的健康，就要付出代價。國民黨將結合立法院黨團、地方政府、地方議會及社會力量，共同捍衛民眾食安，一步不讓。

國民黨也召開記者會，表達嚴正的反對立場，並對政府提出4項質疑，包括開放日本核食是否做了風險評估、如何分類開放分級管理、日方提出的產地證明是否一定得是官方出具、邊境管理量能是否足夠等。

國民黨秘書長黃健庭表示，民進黨開放含萊克多巴胺豬肉，說是為了加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），開放核食也說是為了加入CPTPP，實際上是一再以似是而非的理由欺騙民眾，為自己在國際經貿外交上的無能找藉口。國民黨珍視台日友好，更支持深化雙方經貿，但堅決反對以犧牲民眾的健康為代價。

黃健庭說，未來在立院黨團、執政縣市與地方議會，都會提出嚴格的各種把關相關辦法，預期會遭遇到民進黨強烈抵制，但無論如何，國民黨會堅持到底。

國民黨智庫執行長柯志恩則說，行政院並沒有準備好，今天召開記者會只是為了要進口日本核食，做出的種種說詞，其中所有的資料都是由日本提供，這是否有辦法說服全民；要講科學就要提出台灣的數據，包括孕婦、嬰兒、中小學是否拒絕使用，政府要提出清楚答案。（編輯：楊蘭軒）1110208