日本盼台灣解除福島食品管制 強調科學證實沒問題

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會今天邀請日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰演講。會長古屋圭司對媒體表示，盼台灣早日解除對福島等5縣食品的進口管制。

由將近300名國會議員組成的日華懇今天下午在眾議院第二議員會館召開幹部會議，會長古屋致詞時表示，台灣問題（議題）是當前世界上的重大課題。日美領袖會談也對台灣海峽、台灣問題有所討論。

這場幹部會議特別邀請返國述職的日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰到會中以「2021年台灣情勢」為題發表演講。內容介紹台灣4大公投案、中二選舉立委罷免、補選案及蔡英文政府的對外政策等。

演講採閉門會議舉行，媒體不清楚會上是否言及福島等5縣食品的議題。因這幾天有媒體報導蔡政府近期可能解除對福島等5縣食品的管制，因此今天這場會議吸引許多媒體前來採訪。

針對媒體報導福島等5縣食品近日可望解禁的報導，古屋在會後接受媒體採訪時說：「這是台灣方面的問題，我們已在科學方面確實證明食品沒問題，衷心期待台灣方面做出決定。」

對於有人透過媒體指出，日本政府在這個議題上對台灣施壓，要求台灣早日解禁一事，古屋說：「這是空穴來風的說法，我們只強調在科學方面已證明食品沒有問題，期盼台灣盡早解禁，而且大部分的日本人幾乎都在食用這5縣食品，事實就是如此。」

泉裕泰會後接受媒體採訪時僅用中日文簡短的說：「期待」、「非常期待」、「日台關係非常重要」。看得出他對福島等5縣食品的議題謹慎以對。

駐日代表謝長廷今天也以特別來賓身分在這場日華懇主管會議近尾聲時出場，他帶了上週末才從台灣運抵日本的冷凍鳳梨釋迦贈送給在場的國會議員。

他說，冷凍的鳳梨釋迦口味甜甜的，吃起來很像冰淇淋，肉質Q彈，釋迦是象徵可帶來好運的水果，希望藉此祝福大家好運亨通。他認為再過幾天就是農曆春節，能在此時贈送國會議員釋迦是很吉利的事。他也感謝日本國會議員介紹大型連鎖超市販售台灣釋迦。

古屋強調，患難見真情才是真正有互信關係。上次（去年春天）中國用莫名其妙的理由突然禁止台灣鳳梨進口，這次是禁止台灣釋迦。既然如此，日華懇就像上次力挺台灣鳳梨一樣，要力挺釋迦。尤其釋迦美味可口，備受喜愛，或許將像台灣鳳梨在日本人氣暴增一樣，釋迦也會人氣強強滾。

這場日華懇主管會議，日華懇幹事長、防衛大臣岸信夫、日華懇事務局長、眾議員木原稔、眾議員衛藤征士郎、參議員有村治子等人出席，最後包括謝長廷、泉裕泰在內，大家手拿台灣冷凍釋迦拍紀念照，現場熱情洋溢，有的議員平生第一次看到釋迦，端詳了一陣子後很開心的說：「真的像釋迦摩尼佛的頭。」（編輯：黃自強）1110127

日本國會最大團體日華議員懇談會27日召開主管會議，邀請返國述職的日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰演講最新的台灣局勢（左）。駐日代表謝長廷前來贈台灣釋迦給國會議員，台日「大使」同框，被認為很罕見。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月27日

日本國會最大團體日華議員懇談會27日召開主管會議，會長古屋圭司表示，台灣冷凍鳳梨釋迦才運抵日本。日華懇要像去年春天力挺台灣鳳梨一樣，力挺台灣釋迦。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月27日