藍不滿郭國文籲開放福島食品 柯建銘鞠躬道歉

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民進黨立委郭國文以新聞稿呼籲政府放日本福島食品，引發國民黨立委不滿，立法院臨時會院會審查總預算停擺。民進黨團總召柯建銘（圖）說明指出，郭國文的呼籲引起大家誤解，他代表民進黨立法院黨團，為造成議事延宕道歉，並在台上一鞠躬。中央社記者謝佳璋攝 111年1月28日

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（中央社記者蘇龍麒、王揚宇、劉冠廷台北28日電）民進黨立委郭國文發布新聞稿呼籲政府今天就開放日本福島食品，引起國民黨立委不滿，立法院臨時會院會審查總預算因此停擺。對此，民進黨團總召柯建銘下午鞠躬道歉，總預算案繼續表決。

立法院臨時會院會今天討論民國111年度中央政府總預算案，中間休息5分鐘時，國民黨立委突然一湧而上占領主席台表示，據聞總預算案通過後，政府將立刻宣布開放日本「核食」，揚言若是如此要提倒閣讓院會停開。

國民黨團總召費鴻泰等人指出，郭國文今天發布新聞稿，提及今天是農曆年前的最後一個工作日，呼籲行政單位應該讓福島5縣食品解禁等事。隨後院會停擺了5個多小時。

經過朝野溝通後，下午3時30分左右，立法院長游錫堃宣布開會，柯建銘上台說明指出，為了總預算案朝野各黨團盡力完成，感謝朝野黨團與所有人的努力，為了國家進步發展，大家都盡力了，雖然最後一刻有個插曲。

柯建銘說，郭國文的呼籲引起大家誤解，他代表民進黨立法院黨團，為造成議事延宕道歉。柯建銘道歉後，隨即在台上一鞠躬。

在柯建銘道歉後，立法院臨時會院會繼續表決總預算案。

郭國文稍晚透過臉書表示，對福島等5縣食品宜採速戰速決，是他個人一向的看法，但在時間點和文字分寸拿捏會造成如此風波始料未及，對耽誤的一切，他深表遺憾及不好意思。

國民黨文傳會主委凌濤下午也發布新聞稿指出，食品安全攸關台灣下一代健康保障的重大政策，應該要經過人民同意、國會議決，身為立法委員的郭國文不該放棄民代應有的監督之責，更不該縱容行政單位匆促放行、逃避監督。

凌濤說，執政黨為政治目的一再「掩耳盜鈴」，核食不會因為改名「福食」而減少大眾恐懼，更不會因為包裝成「禮物」，人民就得照單全收。請執政黨回頭是岸，不要再讓台灣人民的健康安全曝露在高風險之中。（編輯：蘇志宗）1110128