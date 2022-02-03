福島食品問題 王美花重申：應回歸國際標準把關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）經濟部長王美花今晚接受電視媒體訪問，重申福島食品問題應回歸科學證據處理，以展現台灣是遵守國際規範的國家，把握日本支持台灣加入CPTPP契機；至於參選地方首長傳言，她則明確回應「目前無意願」。

王美花、中經院台灣WTO中心資深副執行長李淳、日本「產經新聞」台北支局長矢板明夫等，今晚接受三立新聞台政論節目「新台灣加油」訪問。

對攸關台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的福島食品問題，王美花重申，政府當然會維護食品安全，但這應視為科學問題來處理、客觀看待，貼上「核食」標籤實在蠻傷人。

王美花表示，從日本進口到台灣的食品，在日本當地也在賣，且處理進口相關事務，台灣也以嚴格檢測方式把關。目前全世界只剩兩個國家對此採取全面禁止態度，就是中國及台灣，其餘國家都按照國際標準在走。

王美花強調，台灣如今想加入高標準的CPTPP，應該應遵守國際規則，回歸科學證據把握日本支持台灣加入CPTPP的契機。

李淳則呼籲，即使台灣沒有要加入CPTPP，福島食品這個造成台日關係緊繃超過10年問題，都應該要解決，台灣才能向前邁進。

李淳指出，台灣要開放的都是日本國內檢驗合格上市、流通的產品，根據日本過去10年自行加強輻射檢測的結果，日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品合格率高達99.8%，其餘0.2%雖有驗出但未超標，台灣過去針對日本食品進口，檢查合格率也接近100%。

矢板明夫更指出，「難道有毒的食品（指福島食品）進入日本國民口中，媒體都不監督，國民也腦袋不清楚、智商很低都在吃？」日本要求台灣開放福島食品，不完全著眼經濟利益，日本農業、水產業占比低，台灣市場也不大，堅持重點在於「消除地域歧視」，讓禁止與否回歸科學證據，才能讓人信服。

矢板明夫直言，指定日本特定幾個縣禁止食品進口，「超級無釐頭」，以千葉縣為例，其地理位置相當長，南部地區甚至比東京更靠近南邊，離福島非常遠，但整個千葉縣的食品還是被指定不能進口，連千葉縣打撈上的魚都不行，忽略魚是會游動的事實，變成政治、民粹炒作。

王美花強調，台灣經濟、技術這麼好，但因政治打壓導致自由貿易協定（FTA）覆蓋率仍處於世界倒數，如今日本支持台灣加入CPTPP，是非常難得的機會，日前韓國也明確指出，將在3、4月提出申請加入，顯現能否參與將牽動產業競爭力，尤其是機械、工具機、石化、紡織等，應把握此契機，擴大供應鏈，促進各類產業均衡發展機會。

另一方面，對被問及是否真的會參選地方首長選舉，王美花表示，很願意繼續擔任公職，對國家有所貢獻，但坦白講，她沒想過參與選舉，也沒有意願；加上丈夫、國安會秘書長顧立雄也反對，原因是顧立雄希望她繼續留在台北，彼此能相互照顧、陪伴。（編輯：楊凱翔）1110203