今天宣布開放福島食品？政院：純屬臆測並非事實

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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院表示，外傳今天將宣布開放福島食品，純屬臆測之詞，並非事實；外界關注福島周邊食品議題相關進度與情形，未來若有具體進度，將對外說明。

立法院臨時會今天討論111年度中央政府總預算案，國民黨立委一度趁休息時間占領主席台，指出外傳總預算案通過後，政府將立刻宣布開放日本核災區食品，揚言若是如此就要提倒閣，並讓立法院會停開。

對於福島食品議題的相關質疑，行政院發言人羅秉成下午透過媒體群組表示，總統蔡英文上午10時邀集行政院長蘇貞昌等人召開國安高層會議，會中並未規劃也無討論開放福島周邊食品議題，而是就烏克蘭情勢、春節前後防疫，與經濟穩定措施等進行研商。

羅秉成指出，外傳「總統府正在召開臨時國安會議，有可能會利用立法院中央政府總預算完成三讀後，於今天下班後突然宣布開放日本核食」，這純屬臆測之詞，並非事實。

至於福島食品相關進度與情形，羅秉成重申，他昨天回應記者提問時已強調，台灣日本關係協會會長邱義仁日前已說明，並無所謂時間表，未來如果有具體的進度，將對民眾報告。（編輯：謝佳珍）1110128