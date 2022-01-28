懷疑總預算通過後解禁福島食品 藍委占主席台杯葛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北28日電）立法院臨時會院會今天討論111年度中央政府總預算案，中間休息5分鐘時，國民黨立委突然一湧而上占領主席台表示，據聞總預算案通過後，政府將立刻宣布開放日本「核食」，揚言若是如此要提倒閣讓院會停開。

對此議場突發情況，主持院會的立法院長游錫堃請黨團繼續溝通，讓中央政府總預算案審議順利進行，並利用這段溝通期間請立委提早用餐，中午12時30分繼續開會。

國民黨團總召費鴻泰等人指出，民進黨立委郭國文今天發布新聞稿，提及今天是農曆年前的最後一個工作日，呼籲行政單位應該讓福島5縣食品解禁等事。

費鴻泰與國民黨立委在立法院議場內高聲表示，如果民進黨玩兩手策略，將立刻提出倒閣，讓立法院臨時會院會立刻停止。

在游錫堃請民進黨團和國民黨團繼續溝通後，國民黨立委已陸續走下主席台，院會目前休息。（編輯：蘇龍麒）1110128