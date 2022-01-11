日方提解禁 邱義仁：福島食品開放沒有時間表

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第45屆台日經濟貿易會議11日在台北舉行，台灣日本關係協會會長邱義仁（左2）與日本台灣交流協會會長大橋光夫透過視訊進行會議。經濟部國際貿易局長江文若（左）以最高顧問身分出席。中央社記者徐肇昌攝 111年1月11日

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（中央社記者王慶剛台北11日電）第45屆台日經濟貿易會議今天舉行，台灣日本關係協會會長邱義仁表示，福島食品開放沒有時間表；日本台灣交流協會會長大橋光夫說，歡迎台灣提出申請加入CPTPP，期望台灣能儘早跟上歐盟及美國腳步，依據科學證據及國際標準處理福島食品。

台日經濟貿易會議自1975年起，每年在台北、東京輪流舉辦。今年為台北主辦，是2019年後首次舉行，由台灣日本關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫於開幕式致詞，開幕式後採閉門方式進行會議。

開幕式上，邱義仁首先致詞表示，本會議受疫情影響延期，但台日雙方克服疫情限制，透過視訊重啟會議，維持台日經貿交流，具有重要意義。他感謝日方提供台灣420萬劑疫苗，高居各國對台援贈疫苗之冠、次數更高達6次，充分展現台日之間珍貴的友誼及穩固的夥伴關係。

邱義仁說，日本從參加 CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 談判以來，一直扮演關鍵地位並發揮領導力，使CPTPP能順利完成簽署並生效。台灣在去年9月22日遞出入會申請，日本朝野也公開表達支持。台灣在全球供應鏈及經貿具關鍵地位，若能加入CPTPP，必可大幅增加該協定在全球經貿的重要性與能見度，期盼雙方及早展開有關台灣加入CPTPP的建設性對話。

邱義仁在開幕式後接受媒體採訪表示，福島五縣食品開放沒有時間表，也不確定會不會談、要談多久會有結果。他也否認日方態度強硬，強調日本多年來關注此議題，都是講求科學證據與國際標準；但台灣方面也一直與日方說明，以保護國人健康為原則，也會以科學證據與國際標準處理。

邱義仁也說，關於台灣加入CPTPP，日本也提過很多次，但因為這是高標準事情，會按既有方式討論審查，且CPTPP是共識決，要很多國家討論，輪值主席國與副主席國，比較有機會跟其他會員國接觸，說明遊說工作，就看他們怎麼做。

大橋光夫致詞表示，台灣對日本食品的進口管制措施，從科學依據和國際標準角度，仍存在不少疑問。去年9月，美國宣布解除對日本食品所有的進口限制，且目前已有許多科學證據都證明日本食品的安全性。

他強調，即使台灣像美國一樣解除進口限制，日本也絕不會向台灣出口有健康疑慮的食品，並深切期望台灣能儘早跟上歐盟及美國腳步，依據科學證據及國際標準處理福島五縣食品。

大橋光夫說，台日長期以來產業密切合作，特別是半導體的部分，已形成緊密的供應鏈夥伴關係。去年台積電在日本設立研發中心，並宣布計畫與日本企業合資建設半導體工廠，在日本引起相當廣泛的關注。他期盼這些合作能夠進一步擴大，並為增強日台雙方供應鏈的韌性產生正面作用。

大橋光夫表示，台灣對日本而言，是共享自由、民主、基本人權及法治等基本價值極為重要的伙伴與友人。去年9月台灣申請加入CPTPP，日本政府不僅明白台灣的努力，也很歡迎台灣提出申請加入。

大橋光夫說，「關於這些經濟領域的合作，我們願意以各種方式與台灣方持續溝通。」

外交部於開幕式後發布新聞稿指出，台日雙方長期透過經貿會議平台促成多項合作，如簽署投資協議、優質企業相互承認協議、產業合作搭橋計畫備忘錄、避免雙重課稅協定等，合作領域涵括投資、產業合作、中小企業、電子商務、關務、智慧財產權等，已建立深厚信賴基礎及良好合作機制。

外交部指出，今天開幕式後，台日雙方將進行事務階層討論，2月中旬再由兩會會長出席舉行第45屆經貿會議，聽取相關報告，期待藉由本年會議進一步強化經貿合作與夥伴關係。（編輯：張良知）1110111