傳福島5縣食品將開放 食藥署：進口食品嚴格把關

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日媒報導台灣有望開放福島5縣食品，衛福部食藥署長吳秀梅10日表示，會針對所有進口食品以現有檢驗標準與標示規定把關。圖為福島縣產品。（共同社）

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（中央社記者江慧珺、楊淑閔台北10日電）日媒今天報導台灣有望開放福島5縣食品，衛福部食藥署長吳秀梅表示，政府持續檢討，有些需要溝通的部分並非食藥署主責，但食藥署一定會針對所有進口食品，以現有檢驗標準與標示規定把關。

日本時事通信社今天報導，台灣在2011年福島核災後，至今持續禁止福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣食品進口；不過台灣為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ），正加速討論開放，最快今春1到3月間有望解禁。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅今天回應中央社電訪表示，政府對於日本福島5縣食品處理立場，向來秉持一貫原則。食藥署會依據國際規範與科學證據，針對進口食品嚴格把關，確保國人健康。

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另，農委會主委陳吉仲今天出席「2022台灣友善畜牧暨永續食物轉型」國際論壇，在場外接受中央社記者詢問這則外電時也說，會以確保食品安全為第一目標。

陳吉仲說，日本食品的問題一定會去面對，面對原則就是以食品安全為第一目標，但要以國際規範當依據、要有科學相關數據作為積極管理的基本支撐。（編輯：陳清芳）1110110