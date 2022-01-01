RCEP生效 學者：對台影響有限應加速進入CPTPP

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）有全球最大經貿協議之稱的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）今天生效。學者評估，對台灣影響有限，但目前台灣加入RCEP困難度極高，更應把握國際局勢有利的時機，積極爭取加入CPTPP。

RCEP 區域全面經濟夥伴協定（RCEP） 談判國家：

－東協10國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）、中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭

－東協10國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）、中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭 談判進度：

－由東協10國發起，並強調是東協10國主導，但一般認為中國才是背後主導者，2013年5月舉行第1回合談判

－各國本來期望2019年11月東協峰會完成談判，但RCEP遭遇來自印度國內的反彈，擔憂中國產品傾銷，印度退出談判

－由東協10國發起，並強調是東協10國主導，但一般認為中國才是背後主導者，2013年5月舉行第1回合談判 －各國本來期望2019年11月東協峰會完成談判，但RCEP遭遇來自印度國內的反彈，擔憂中國產品傾銷，印度退出談判 協定重要內容：

－成員國9成進口貨品關稅減免

－開放服務業

－鬆綁專業人士進出 看更多 關閉 參與國家占全球貿易與商業活動約1/3，包括中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及東南亞國家協會（ASEAN）10國共15國加入的RCEP，占全球GDP約3成、涵蓋逾22億人口，但沒有包括美國與印度。

中經院台灣WTO中心資深副執行長李淳分析，RCEP承諾內容沒有太大改變，加上廠商早已赴東南亞布局，且台灣對RCEP成員國出口70%以上免關稅，RCEP生效後，對台灣影響相當有限。

以面板來說，降稅時程長達10年，李淳指出，面板這類科技發展日新月異的產品，10年後可能已經進展到不同領域，影響微乎其微，這也是中國拉長降稅時程的原因。

經濟部日前分析，初步評估短期內產業不會受到太大衝擊，將持續輔導機械、塑化、鋼鐵及紡織等業數位轉型，提升競爭力。

RCEP作為全球最大經貿協議，仍有其重要性，不過李淳指出，台灣要加入RCEP「目前狀況是毫無機會」，必須建立在先跟中國對話，有共識後才有辦法往下走，兩岸現在陷入僵局，想加入難度非常高。

2022年是區域經濟整合風起雲湧的一年，李淳表示，與其看機會趨近於零的RCEP，今年應該將焦點放在跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）。

韓國、厄瓜多已經展開動作，將申請加入CPTPP，今年哥倫比亞、泰國也很可能申請，意味CPTPP規模迅速擴大。李淳分析，申請加入的國家愈多，對台灣愈有利，因為可以沖淡兩岸問題的關注度，從「中國台灣2選1」，變成「多國夾帶過關」，提升台灣加入的可能性。

李淳表示，雖然中國一定反對台灣加入，但幾十年來中國對台立場沒有改變，因此問題不是中國的反對，而是其他國家是否埋單；近兩年國際間質疑中國的聲浪愈來愈大，歐盟對台轉趨友善，國際情勢對台灣有利的情況下，國內條件是否到位，就成為關鍵。

李淳呼籲，日本期待台灣解禁福島食品眾所皆知，但台灣對於CPTPP的態度不能只侷限台日之間的小局，更要綜觀國際大局，了解其他國家的期待，秉持開放且積極的態度爭取加入CPTPP。（編輯：郭無患）1110101