開放福島食品？泉裕泰：等待著台灣自己決心

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（中央社記者王慶剛台北25日電）首屆「日台之心聖誕音樂會市集」今天在台北101登場。針對福島5縣食品開放議題，日台交流協會代表泉裕泰強調，日本和台灣是最好的海島厝邊，國民食安是台灣政府要負責，只要按照國際與科學標準，他「等待著台灣自己的決心」。

由日本台灣交流協會主辦，中華文化總會與台北101協辦的「日台之心聖誕音樂會市集」，選在耶誕節當天於台北101水舞館場登場、今年是第一屆，除了為2022年日本台灣交流協會成立50週年暖身，並宣告日台友情將迎接下個半世紀。

中華文化總會副會長江春男、台灣日本關係協會會長邱義仁、外交部長吳釗燮、文化部次長蕭宗煌與台北101董事長張學舜等人出席活動，共同感受台日友好情誼。

台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），泉裕泰接受媒體聯訪時說，福島的食品問題跟CPTPP沒有連結，福島農民認真工作，但國民的食安還是台灣政府要負責，只要按照國際標準與科學依據來判斷就好。

媒體追問農曆年前是否是開放時機點？泉裕泰回應說：「衷心期待。」至於有無跟經濟部長王美花或吳釗燮等官員談過福島食品議題，泉裕泰說：「我們不是沒有完全說話，就是等待著台灣自己的決心」。

泉裕泰也重申，日方對台灣的立場一向是強調台海的平穩與安全，致力維持和平並與相關國家合作。

在聖誕音樂會市集開幕儀式上，總統蔡英文透過預錄影片表達祝賀與祝福說，台灣和日本一直是緊密連結的好鄰居，互相支持彼此幫忙度過重重難關，相信未來台灣和日本一定會繼續攜手互助。

泉裕泰致詞時說，2021是日台友好年，雙方向來互相協助不遺餘力；他肯定台灣的民主自由，並對於身為駐台代表感到驕傲榮幸，「日本台灣一樣是最好的海島厝邊」。

吳釗燮致詞時表示，台日雙方從未把互相幫忙視為理所當然，而是把對方當成自己人，台日關係可說是鄰國關係的最佳典範。

吳釗燮指出，不僅現任首相岸田文雄表示歡迎台灣加入CPTPP，展現堅定挺台的立場；前首相安倍晉三也表示日台共享自由、民主、法治等普世價值，公開呼籲理念相近國家支持台灣，相信台日關係一定會持續進展。（編輯：楊凱翔）1101225