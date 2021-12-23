明年開放福島五縣食品進口？ 薛瑞元：輻射超標品絕不會開放

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針對開放日本福島5縣食品進口是否對台灣加入CPTPP有幫助，經濟部長王美花（右）23日在立法院表示，日本是CPTPP非常重要的國家，在跟日方諮商時，這個議題一定會被提出來討論。左為農委會主委陳吉仲。中央社記者郭日曉攝 110年12月23日

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨立委曾銘宗指國安高層決定明年第一季開放日本福島5縣市食品進口，經濟部長王美花今天表示，沒有收到這樣的訊息。衛福部次長薛瑞元則說，輻射超標食品絕不會開放。

立法院經濟委員會23日邀請經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲及衛福部次長薛瑞元列席，就「開放日本核食對CPTPP的影響與因應之策」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時說，就他的理解，國安高層已經做成決策，可能在明年第一季開放日本核食（福島5縣市食品）進口。

他呼籲蔡政府，不要這麼霸道、傲慢，並質疑開放核食進口，是否真的有助於台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

王美花答詢時表示，目前沒有做這樣的討論，她個人也沒有收到這樣的訊息。但福島5縣市食品一直是日本最關心的議題，台灣就CPTPP跟日本交涉時，日本一定會提出。

陳吉仲指出，其實核食是被污名化的議題，食品就是食品，只要有輻射殘留，不管在日本國內市場或是國際市場，本來就不會流通。

他強調，日本禁止高風險產品在國內流通，所以自然也不會有貿易，且日本政府對重要市場都進行了食品輻射殘留的抽驗。

薛瑞元則說，輻射超標的食品絕對不會開放，如果福島五縣市輻射未超標的食品當然可以談，但沒有說一定要開放。

薛瑞元表示，所有日本進口食品的產地標示都會標「都、道、府、縣」，不會因為是否為福島5縣市有所不同。若未來真的開放，逐批查核是衛福部的目標。

另外，薛瑞元也在報告中指出，食藥署自民國100年3月15日至今年12月19日，在邊境共抽樣檢驗約18萬件日本食品的輻射含量，共有232件檢出微量輻射，均符合日本及台灣的標準，沒有不合格案例。（編輯：康世人）1101223