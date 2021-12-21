日本福島核廢水排入海 預計2023年春天執行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本東京電力公司21日向日本原子力規制委員會申請建造海底隧道，排放儲存在福島第一核電廠的核廢水，目標在2023年4月完成相關工程，春天開始排放。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京21日綜合外電報導）日本東京電力公司（Tepco）今天向日本原子力規制委員會申請建造海底隧道，排放儲存在福島第一核電廠的核廢水，目標在2023年4月完成相關工程，春天開始排放。

2011年強震與海嘯侵襲日本東北部，造成1萬9000人罹難，福島核電廠6座反應爐中的3座熔毀，成為俄國車諾比（Chernobyl）後最嚴重核災，近130萬噸核廢水至今仍儲存在福島第一核電廠。

路透社報導，這些核廢水被儲存在巨大廢水槽中，足以填滿500座奧運規格泳池，每年要花費約1000億日圓（約新台幣245億元），而且即將裝滿。

東京電力公司今年提出計畫，希望把核廢水經過處理、稀釋，然後經由海底隧道排入距核電廠約1公里近海。

東電今天正式向日本原子力規制委員會（NRA），提出福島核災含氚廢水的海洋排放實施計畫申請。

日本共同社報導，東電的處理水對策負責人松本純一表示，雖然比原先預定的申請時間晚了3個月，但這「並非辦不到的工程」。

審查時間約需6個月，海底隧道等工程則約需花10個月。東電目標在2023年4月完成相關工程，春天開始排放核廢水。

東電表示，會用抽水機抽取處理過的核廢水，透過在海床打造的海底隧道，在距沿岸約1公里近海的水下12公尺處排放。

儘管國際權威機構支持這項排放計畫，但仍引發鄰近的中國與韓國關切，並令當地農民與漁民擔憂。

時事通信社報導，韓國政府對於日本仍決定將核廢水排放至海中再度表示遺憾，並要求日本充分檢討、客觀獨立審查，以及相關訊息公開透明。

松本純一表示，在明年中預計開始建造海底隧道前，東電將持續與當地居民及有關各方溝通。

這些核廢水經過處理，能夠去除放射性汙染，但氚（tritium）卻無法去除。

氚是一種放射性氫同位素，專家表示只有在極大量情況下才會危害人體。氚有多種實際用途，包括製造核武、醫學用生物顯影劑或逃生口標誌等須在黑暗中發光的物品等。

根據日本政府計畫，在2023年春天排放到太平洋時，處理過核廢水的氚含量，將會稀釋到世界衛生組織（WHO）飲用水標準的1/7。

報導稱，全世界核電廠定期排放含有氚的核廢水，氚被認為是毒性最小的原能副產品。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101221