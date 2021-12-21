原能會：東電申請福島核廢水排入海 日本NRA將審查

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東京電力公司21日正式向日本原子力規制委員會提出福島核災含氚廢水的海洋排放實施計畫申請。圖為福島第一核電廠。（共同社）

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（中央社記者曾智怡台北21日電）東京電力公司今天正式向日本原子力規制委員會提出福島核災含氚廢水的海洋排放實施計畫申請，原能會表示，內容是東電根據日本政府今年4月份所公布的海洋排放政策方針而擬訂，後續將由NRA辦理安全審查。

原能會今天發布新聞稿表示，日本東京電力公司上午正式向日本原子力規制委員會（NRA），提出福島核災含氚廢水的海洋排放實施計畫申請，內容是東電根據日本政府今年4月所公布的海洋排放政策方針而擬訂。

原能會表示，NRA已將東電提交的實施計畫等申請資料公布在官方網頁，計畫申請內容主要是海洋排放設備及關聯設施設置的細部工程規劃、相關輻射劑量評估與放射性廢液管理等作業細節，以及降低港灣與排水路徑內的放射性物質含量的規劃，後續將由NRA辦理安全審查。

原能會強調，將持續關注審查進度，同時全力做好各項輻射安全的監測與管制工作，以確保公眾健康與安全。（編輯：楊凱翔）1101221