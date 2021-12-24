台日執政黨會談 日方關切福島5縣食品議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「民進黨‧自民黨 台日2+2會談」24日上午登場，由立委身兼民進黨國際事務部主任羅致政（左）、民進黨立委邱志偉（右）負責主談，民進黨會後召開記者會說明。中央社記者吳家昇攝 110年12月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、王慶剛台北24日電）台日執政黨今天舉行2+2會談，日方表達歡迎台灣加入CPTPP，也關切福島5縣食品禁止輸入台灣問題。與會的民進黨立委則說，台灣會用科學態度、國際標準處理，但雙方未觸及開放時間表。

「民進黨‧自民黨 台日2+2會談」上午登場，由立委身兼民進黨國際事務部主任羅致政、民進黨立委邱志偉負責主談，民進黨會後召開記者會說明並回答記者提問。

羅致政表示，今天是民進黨與自民黨第二次對話，雙方同意未來2+2對話機制常態性舉行，召開的密度與議題設定未來會做相關討論，這次對話重點分別是外交與經貿相關合作，日本由負責外交部的自民黨會長佐藤正久及經濟產業部會長石川昭正眾議員，會議預計1個小時，因雙方討論熱烈，延長了40分鐘。

羅致政說，會談一開始佐藤正久就拿出台灣釋迦表達對台灣農業支持，石川昭正也拿出台灣的椪柑表達支持。

羅致政說，對話裡相當多時間討論台灣參與CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」。佐藤提到今年尋求繼續執政的自民黨在其選舉公約，白紙黑字寫著「歡迎台灣加入CPTPP」，但對中國的加入沒有任何表達。

羅致政說，上次對話有處理軍事、國防，這次則沒有處理軍事合作議題。

至於是否觸及日本福島5縣市食品議題，邱志偉說，石川昭正故鄉在茨城縣、佐藤正久在福島，兩位都提到關於福島5縣食品禁止輸入台灣問題，表達地方政府、產業界代表、國會、行政部門都非常的重視。

邱志偉說，他的日籍太太故鄉就在千葉，因此感同身受，但台灣必須在確保民眾食品健康安全情形下，用科學的態度、科學的依據、國際的標準來面對這個問題。

至於開放時間表，羅致政說，雙方並沒有提到開放時間表。但也都同意這是食安問題，必須以科學作為依據。

對於有無談到半導體產業，邱志偉說，台灣在先進、成熟製程都居於世界領先地位，半導體也是台灣的護國產業，日本也重視這個問題。他們產業受到晶片供應鏈很大影響，台灣認為對於中國在科技競爭裡，已經變成國家安全問題。台日雙邊未來在半導體供應鏈合作必須從國家戰略角度思考。（編輯：蘇志宗）1101224