日媒：台灣加速解禁福島食品 有望1到3月開放

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日媒報導，台灣為爭取加入CPTPP，有望在1到3月間開放福島5縣食品進口。圖為東京一間商店販售福島農產品。（中央社檔案照片）

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本時事通信社報導，台灣自從2011年311福島核災後，至今持續禁止福島5縣食品進口；不過台灣為加入CPTPP，正加速討論開放，最快今春1到3月間有望解禁。

報導指出，中國搶先申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ），使得台灣政府希望與主導CPTPP的日本間的貿易問題能盡快解決；日本政府相關人士說，「接下來就看蔡英文總統的決斷」，有看法認為，台灣最快今年春季可望開放福島5縣食品進口。

報導說，福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品，被台灣部分在野人士稱為「核食」，認為有輻射汙染疑慮，反對開放進口；台灣2018年曾通過公投提案，繼續禁止進口。

但開放福島5縣食品進口的助力，是台灣在去年12月18日的公投否決了禁止美國萊豬進口。最大在野黨國民黨雖主張食安應優先於外交，呼籲民眾支持禁止美國萊豬進口，但蔡總統以安全性的科學數據為依據，最終讓反萊豬公投遭到否決。

報導引述民進黨立委郭國文意見指出，反萊豬公投遭否決後，台灣社會的氛圍已經改變，沒有理由繼續拖延開放日本5縣食品進口。現在台灣的焦點已轉移到解禁時間表，因春季起將正式展開年底地方選舉活動，最快今年1月到3月間可望解禁。

不過，儘管蔡總統為加入CPTPP，認為解決與日本間的食品進口問題是緊要議題，仍採取慎重的態度，台灣政府避免明言解禁時間，主因是1月有立委補選，擔憂成為在野黨攻擊議題。

報導說，台灣至今仍有一定比例的消費者對福島5縣食品安全性抱有疑慮，也有聲音質疑，即使開放進口，也不能保證台灣可加入CPTPP，開放福島5縣食品恐仍會遭到擱置。

日本外交當局人士說，這已經是台灣的內政問題，要是被認為日本強力施壓開放，反而會造成拖延，日本對此事要採取冷靜觀察的態度。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110110