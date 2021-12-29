福島食品議題 陳吉仲：依國際規範及食安優先

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（中央社記者郭建伸台北29日電）國民黨已組成聯席小組討論日本福島5縣食品議題。農委會主委陳吉仲今天對此表示，感謝國民黨願意討論此議題，後續台灣會以國際規範、科學根據、及食品安全為優先，面對這個議題。

國民黨國際事務部主任黃介正在昨天舉行的中外記者會中表示，對日工作是國民黨的重點之一，國民黨黨中央、立院黨團及智庫已組成聯席討論小組，積極討論福島5縣食品議題。

立法院經濟委員會今天繼續審查食農教育法草案，陳吉仲在會前接受媒體訪問時表示，感謝國民黨願意討論這項議題，從國際標準、科學根據、台日經貿，到未來加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣都會面臨這項議題。

陳吉仲表示，從2011年3月15日到現在邊境檢驗18萬件進口日本食品，每件都安全合格；目前僅剩中國和台灣管制福島5縣食品；台灣會以國際規範、科學根據，並以食品安全為優先，面對日本福島5縣食品議題。

此外，陳吉仲昨天建議，比照菸害防制專法訂定檳榔跟荖葉的專法，並同步進行檳榔轉作；他今天再說明指出，如果只有農委會輔導檳榔轉作，市場可能會因為需求而改從國外進口，因此行政院政務委員林萬億有朝比照菸害防制專法的方向作準備。

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陳吉仲坦言檳榔問題複雜，去年農委會公告檳榔及荖葉的種植生產管理措施，每年檳榔消費人口也達100萬人，並呈現相對明顯的口腔癌患者，因此農委會希望有整體規劃輔導檳榔產業。

陳吉仲指出，根據統計，台灣某些地區食用檳榔的消費者年齡下探到僅10幾歲的青少年，監察院在昨天對行政院的巡察中也提出報告，建議政府應跨部會宣導，正視檳榔危害，儘速制定管理專法。（編輯：郭無患）1101229