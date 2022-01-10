福島食品有望今年春天解禁？ 經貿高層：沒有時間表

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（中央社記者梁珮綺台北10日電）日媒報導，台灣為加入CPTPP，預計在今年1至3月開放福島5縣食品進口；熟悉經貿談判高層人士表示，關於台灣開放福島食品一事，沒有時間表。

日本時事通信社報導，台灣自從2011年311福島核災後，至今持續禁止福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣食品進口，不過，台灣為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），正加速討論開放，最快今春1到3月間有望解禁。

經貿高層人士告訴中央社記者，台灣去年9月正式遞件申請加入CPTPP後，由於日本為CPTPP會員之一，為爭取日方支持，台日雙方保持聯繫與交換意見，觸及議題十分廣泛。

據了解，雙方協商過程中，日方曾拋出福島食品議題。

不過經貿高層強調，台灣針對開放福島食品秉持3大原則，也就是國人健康、符合國際標準、科學證據3大原則，並非外界所說計畫在1到3月間將開放，福島食品議題沒有時間表。

經濟部回應，會確保國人健康、以國際標準、科學證據來作為各種對話、評估跟管理的依據。（編輯：潘羿菁）1110110