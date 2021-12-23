談日本福島食品解禁 吳釗燮：受污染食物不會進口

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外交部長吳釗燮23日上午赴立法院專案報告，對於開放日本福島食品的問題，他強調，能進來台灣的食物一定沒有受到污染，台灣一直在和日本接觸，但還沒正式在談，也沒有時間表。中央社記者郭日曉攝 110年12月23日

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（中央社記者王慶剛台北23日電）外交部長吳釗燮今天上午赴立法院專案報告，對於開放日本福島食品的問題，他強調，受到污染的食物不會進口台灣，但與日本談判依然沒有時間表。

吳釗燮上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」，並備質詢。

他會前接受媒體採訪時表示，政府對食安把關嚴格，遭受輻射污染的食品都不能進來，關於日本食品進口問題，只要符合安全標準檢驗，目前沒有任何一件超標。政府一定會保障國民健康，請大家放心，政府會依照國際標準與科學證據檢驗食安，這才是國人之福。

被問到開放日本福島食品進口，是否就能保證加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）？吳釗燮強調，能進來台灣的食物一定沒有受到污染，台灣一直在和日本接觸，但還沒正式在談，也沒有時間表。

吳釗燮也提到，立陶宛為了跟台灣建立更緊密的合作交流關係，受到中國外交及經貿制裁，中國制裁已超過世界貿易組織所規範程度，包括貨品進口中國面臨卡關。台灣會盡可能協助，讓立陶宛政府及人民了解，台灣是可靠的朋友。

他指出，目前在台灣舉辦的國際食品展，也首次加入立陶宛館，受到國人歡迎，民主國家的人民本來就該互相支持。

對於駐日代表謝長廷今天缺席外交及國防委員會，吳釗燮說，謝長廷回台依照規定請假，請假事由涉及機密，不方便回答。（編輯：郭無患）1101223