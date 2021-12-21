陳吉仲：日本食品輸入管制 僅台灣、中國未調整

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農委會主委陳吉仲（左）21日說，日本三一一大地震迄今，一些國家對相關食品輸入的調整，以對輻射殘留高風險採取管制為主，不是用區域管制，現在除了台灣、中國，其他國家都有調整。中央社記者楊淑閔攝 110年12月21日

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）農委會主委陳吉仲今天說，日本三一一大地震迄今，一些國家對相關食品輸入的調整，以對輻射殘留高風險採取管制為主，不是用區域管制，只剩台灣、中國未調整，其他國家都有調整。

陳吉仲出席第二屆金牌農村頒獎典禮，會後媒體聯訪提問，反萊豬公投未通過，接下來是否會調整對日本三一一大地震後相關食品輸入的管制，以利台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。陳吉仲做出上述表示。

陳吉仲說，「針對日本食品，現在都還沒討論」，但是他要向消費者、關心食安的團體、學術界報告，2011年3月11日本發生大地震引發福島核災之後，從3月15日起，台灣針對福島周邊5個縣市、9大食品採取禁止輸入，迄今全世界只剩台灣、中國還沒調整相關政策。

他說，韓國的模式應該是針對一些高風險，像是水產品、菇類等輻射殘留比較高的品項採取管制措施，一些國家管制調整方向都是以輻射高風險為主，而不是用區域做管制；現在除了中國、台灣，其他國家都有調整。

他重申，目前所有邊境檢測，現在做到零輻射輸入，訂的輻射標準比國際標準還嚴格，有殘留量核可的還是沒有進來，因此日本所有現在有進來的食品都是百分之百安全的，未來也絕對以食品安全為出發，用國際的標準及科學根據為主，確保所有食品安全。

媒體提問，若不調整日本食品輸入的管制，是否不利台灣加入CPTPP。他說，行政院政務委員鄧振中18日在行政院召開的記者會上有提過，會面對這樣議題，重點是總統蔡英文已在9月宣布申請加入CPTPP，所以會推進加入CPTPP，以利國家經貿往前走。（編輯：管中維）1101221