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RCEP簽署
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RCEP簽署5/40

RCEP元旦生效 成員國盼有助帶動疫情後復甦

2021/12/31 20:18（12/31 20:49 更新）
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參與國家占全球貿易與商業活動約1/3的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）將於2022年1月1日生效。圖為2020年11月第4屆RCEP峰會以視訊方式召開。（中央社檔案照片）
參與國家占全球貿易與商業活動約1/3的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）將於2022年1月1日生效。圖為2020年11月第4屆RCEP峰會以視訊方式召開。（中央社檔案照片）
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（中央社曼谷31日綜合外電報導）參與國家占全球貿易與商業活動約1/3的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）將於2022年元月1日生效。以中國為中心的成員國希望此協定能協助COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後復甦。

包括中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及東南亞國家協會（ASEAN）10國共15國加入的RCEP

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）

  • 談判國家：
    －東協10國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）、中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭
  • 談判進度：
    －由東協10國發起，並強調是東協10國主導，但一般認為中國才是背後主導者，2013年5月舉行第1回合談判
    －各國本來期望2019年11月東協峰會完成談判，但RCEP遭遇來自印度國內的反彈，擔憂中國產品傾銷，印度退出談判
  • 協定重要內容：
    －成員國9成進口貨品關稅減免
    －開放服務業
    －鬆綁專業人士進出
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，占全球GDP約3成、涵蓋逾22億人口，但沒有包括美國與印度。
美聯社報導，這項協定免除數千項商品關稅，簡化貿易程序，替成員國帶來多項互惠，並涵蓋電子商務、智慧財產權和政府採購等議題，但對勞工和環境的要求，則沒有歐盟或跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。

資料來源：經濟部國際貿易局

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）要求的那麼嚴格。CPTPP與RCEP的成員國大多重疊，但前者沒有中國。

專家指出，透過貿易增加，以及關稅規則改變帶來的貿易轉移，RCEP可望帶動區域內貿易額提升達2%，或420億美元。

這項協定對中國有利，中國是區域內最大市場，擁有超過13億人口。

但將需要額外幫忙：過去2年的封城、關閉邊界、強制隔離等防疫措施，導致數以百萬計人失去生計，並造成攸關全球供應鏈的生產與運輸作業混亂。

許多國家受到迅速傳播的Omicron變異株影響，無法輕易對國際旅行重開大門。

2020年萎縮1.5%的區域經濟呈現反彈，受惠前一年較低基期，亞洲開發銀行（ADB）預測，亞洲開發中國家2021年經濟將成長7%，但2022年成長預料將放緩至5.3%。

RCEP在2020年11月透過線上會議正式簽署，中國在今年4月率先完成國內程序，但印尼、馬來西亞與菲律賓尚未通過，預料很快就會完成國內批准。緬甸在今年2月1日經歷政變，雖已完成批准程序，但尚待其他成員國接受。

中國商務部副部長任鴻斌30日表示，協定實施的國內準備已就緒，701條約束性義務均已做好履約準備。

任鴻斌在中國國務院新聞辦公室記者會上說，RCEP區域統一大市場開始運轉，將有效對沖疫情為經濟帶來的負面影響，提振產業和企業開展貿易和投資信心，為中國經濟成長注入新的動力。

RCEP原本計劃涵蓋全球36億人口，扣除退出的印度，仍然涵蓋超過20億人口，占全球貿易與商業活動將近1/3。

美國、墨西哥與加拿大在美國前總統川普時代簽署的「美墨加貿易協定」（USMCA）涵蓋的經濟活動略少於RCEP，但人口不到全球的1/10。

歐盟以及川普宣布退出後的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），規模同樣不及RCEP。CPTPP的11個成員國中，有6個加入RCEP。

不過，正如同許多貿易協定，RCEP也有反對者。

最近在YouTube揭露的立法聽證會影片當中，印尼政府官員呼籲國會議員批准RCEP。

不過，農林漁與環境委員會成員雅新（Elly Rachmat Yasin）質問印尼貿易部長盧特菲（Muhammad Lutfi），印尼加入是否明智，並指出印度選擇退出，主因畏懼中國進口商品會擾亂市場。

盧特菲回答稱，印尼加入RCEP能促進出口，且能在2040年前多吸引高達17億美元外來投資。

菲律賓貿工部長羅培茲（Ramon Lopez）則表示，政府12月因為颱風疲於奔命，來不及完成國內程序，預料國會將在明年1月批准協定。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101231

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