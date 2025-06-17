民團籲設新興菸品查緝平台 確實監控強化稽查

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）據統計，今年1至5月違法新興菸品開罰新台幣1.4億元，國健署分析防堵自架社群成關鍵，台灣拒菸聯盟呼籲建立「衛生福利部新興菸品查緝平台」，確實監控新興菸品的行銷手法。

菸害防制法新法在民國112年3月22日施行，全面禁止電子煙等類菸品及未經核定通過健康風險評估審查指定菸品，含加熱菸等製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用，攜帶入境最高罰新台幣500萬元。

衛福部5月27日舉行「電子煙查緝平台」跨部會會議，整合9大部會強化源頭阻斷、稽查與網路監控，自架網站、社群平台將是未來防堵新興菸品對民眾誘惑的關鍵。台灣拒菸聯盟籲政府建立「衛生福利部新興菸品查緝平台」，確實監控新興菸品行銷。

台灣拒菸聯盟成員之一的國教行動聯盟理事長王瀚陽近日透過新聞稿提醒，建立「衛生福利部新興菸品查緝平台」，有助於全方位監控新興菸品的行銷，同時加大稽查取締力度，確實斷絕網路行銷，以避免未來稽查與判斷可能造成的糾紛及執法困難。

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董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，口味是年輕人開始使用菸品和尼古丁產品主因，炫麗包裝和網路社群行銷，同樣增加加熱菸、電子煙及尼古丁袋等吸引力，尤其對年輕族群，世界衛生組織（WHO）不斷強調，任何菸品都會讓使用者接觸致癌化學物質，必須受到嚴格的監管。

根據指定菸品健康風險評估審查，截至今年6月11日，7家提出申請，其中6家完成申請與行政審查，持續查核中。台灣全國媽媽護家護兒聯盟秘書長唐仙美引用國際研究，青少年使用加熱菸盛行率是成年人的2倍，呼籲不可讓加味的加熱菸通過審查上市，以免提升對青少年的誘惑。（編輯：李亨山）1140617