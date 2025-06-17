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澎湖縣台南市2議會締結姐妹會 攜手共好共榮

2025/6/17 17:51
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（中央社澎湖縣17日電）澎湖縣議會今天與台南市議會簽署友好交流協定、締盟姐妹會，未來2市縣在觀光、農漁業、海洋資源等加強交流，鞏固情誼，攜手共好共榮。

澎湖縣議會與台南市議會友好交流協定簽署儀式，今天在台南市議會，由澎湖議長陳毓仁與台南市議會議長邱莉莉2人共同簽署，台南市長黃偉哲與2縣市議員在場共同見證這歷史性一刻。

邱莉莉表示，澎湖與台南在歷史人文、政經發展上，有著密切關係與互動，今年3月台南市議會應陳毓仁邀請抵澎考察，促成2市縣締結姐妹會的約定。

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邱莉莉指出，台南市與澎湖縣有著許多共同特性，兩會能締結友好，是所有市民所樂見；期待兩會攜手合作，在農漁業、海洋資源等交流，更進一步鞏固兩縣市情誼。

陳毓仁表示，台南是澎湖旅外第二大城市，未來希望兩個城市在觀光、文教、經濟等能有更深入互動與交流，特別是在體育運動方面，期盼藉由締結友好創造更多交流切磋機會，為台南澎湖共好共惠一起發聲與努力。黃偉哲見證這歷史性一刻，澎湖縣能與台南市議會簽訂締結姐妹會，是情誼的見證，也是未來合作的開端。（編輯：陳仁華）1140617

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