RCEP將生效 中國：提振疫情下經濟復甦信心

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（中央社記者邱國強北京31日電）區域全面經濟夥伴協定（RCEP）明年元旦將在東協6國及中、日、紐、澳4國生效。中國商務部副部長任鴻斌昨天說，RCEP生效將大大提振中國經濟在疫情背景下復甦的信心。

綜合中國媒體報導，任鴻斌30日在中國國務院新聞辦公室記者會上說，RCEP區域統一大市場開始運轉，將有效對沖疫情為經濟帶來的負面影響，提振產業和企業開展貿易和投資信心，為中國經濟成長注入新的動力。

任鴻斌表示，RCEP對中國構建新發展格局具有重大意義。因此，商務部下一步將與各地方、各相關部門密切配合，盡早讓外貿企業確實享受到RCEP帶來的開放和政策紅利。

配合RCEP生效，RCEP企業服務中心30日在中國設定為「對東南亞之窗」的廣西南寧掛牌成立。廣西壯族自治區商務廳長楊春庭表示，廣西將發揮與東協陸海相連、經貿往來密切的優勢，全力推動對接實施RCEP取得突破性進展。

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中國對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡表示，RCEP協定生效後，中國超過1/3的對外貿易將實現零關稅，涉及農產品、汽車零組件等。像是RCEP簽訂前，日本僅對從中國進口的2成農產品給予零關稅待遇，今後將提高到約6成。

RCEP在2012年由東南亞國家協會（東協）發起，歷時8年，由包括中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭和東協10國共15個成員參與制定。根據資料，中國對RCEP成員國出口規模約占出口總額27%，進口則占38%。（編輯：繆宗翰）1101231