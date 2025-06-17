高教深耕經費出爐 台大獲26.2億元居冠、成大次之

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部近日公布高教深耕計畫114年度分配經費，台灣大學獲新台幣25.2億元居冠，成功大學14.5億元居次。公立學校增加最多的是中山大學，較113年度增加1.48億元。

根據教育部公布的高教深耕計畫114年度各校核配經費，和113年度差異不大。其中台大獲25.2億元，成功大學獲14.5億元，陽明交通大學獲13.8億元，清華大學獲12.6億元（以上數據都還未加入國家重點領域中心）。

值得注意的是中山大學獲得5.6億元，較113年度大幅增加約1.48億元（113年度4.1億元，尚未加入國家重點領域中心），一下子擠進前5強。

教育部高教司長廖高賢今天接受中央社電訪表示，目前公布的數字，還沒有加上「國家重點領域頂尖研究中心計畫」，其中台大有2個中心，因此經費還要再加上1億元，來到26.2億元；成大、陽明交大、清大、中山4校各有1個中心，還要各增加0.5億元。

廖高賢表示，加上國家重點領域計畫後，各校獲得的高教深耕經費，大抵較去年度有所增加，中山大學經費增加較多，是因在幾個領域都表現的不錯，獲得評審委員肯定。

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另外，部分學校經費較去年減少，廖高賢解釋，特色研究中心有進退場機制，評比較差的會減列經費，評比墊底的則會被淘汰。部分學校有特色中心退場，因此經費減少的較多。

根據教育部統計，國立技職校院最高的仍是台灣科技大學獲得4.5億元。私立普通大學最高的是台北醫學大學的2.5億元；私立技職最高的是正修科技大學的2.4億元。（編輯：李亨山）1140617