學者籲深耕計畫應重視大學特色發展 勿流於標準化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）黃昆輝教授教育基金會今天舉辦高等教育座談，學者提醒深耕計畫應重視大學的特色發展，避免過度追求指標，流於標準化和同質化，不利於為社會培育多元人才。

黃昆輝基金會今天邀請多名曾擔任校長的學者，一同分享對高等教育發展的建議，董事長黃昆輝表示，高教深耕計畫較注重「明星型」的卓越，長久下來容易形成好的越好，壞的越壞的「M型化」趨勢。

黃昆輝特別擔心科技大學，為了爭取計畫經費，慢慢變得跟綜合型大學一樣，漸漸失去技職的特色。目前深耕計畫「普惠型」的補助比重有限，高比例仍屬於競爭經費，政策值得檢討。

前台南大學校長黃政傑指出，深耕計畫不利於自主和創新，大學需要在計畫框架內規劃和行動。政策訂定上，應回應不同類型大學發展的需求，提供差異性的支持和協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

暨南大學校長武東星肯定深耕計畫帶動大學整體動能，特別是再經費補助上，為財務壓力沉重的公私立大學，提供必要的支撐。但他也提醒，經費分配機制仍有改善空間，補助項目不斷累積增加，易使大學在行政與計畫執行上疲於奔命，影響校務正常發展的自主性。

前東吳大學校長劉源俊表示，大學應有決定服務社會形態的自主權，任何政府的補助和扶植計畫，都須對不同類型、不同專業領域的學校有所分別。他也建議鬆綁學費，如此才能讓各校發展特色，避免依賴政府補貼。（編輯：陳政偉）1140426

黃昆輝教授教育基金會26日舉辦高等教育座談，前東吳大學校長劉源俊（圖）表示，大學應有決定服務社會形態的自主權，任何政府的補助和扶植計畫，都須對不同類型、不同專業領域的學校有所分別。中央社記者陳至中台北攝 114年4月26日