高教深耕計畫擬加碼 學科進全球百大將補助系所

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（中央社記者許秩維宜蘭21日電）為鼓勵系所發展，教育部高教深耕計畫規劃加碼，大學系所或學科如進入全世界百大或50名內，將另外加碼經費直接補助各系所，只要排名維持，年年都能獲得補助。

114年全國大專校院校長會議昨天、今天在宜蘭舉行，教育部長鄭英耀昨天提到，教育部高教深耕計畫已進入第2期，鼓勵各校多元發展，目前正在規劃加碼，如果大學系所或學科進入全世界百大或50名內，將另外加碼經費直接補助各系所，期待這些系所能有世界級的研究亮點。

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教育部政務次長葉丙成今天指出，大學系所如在各學科的排名進入世界百大或50名內，就能向教育部申請補助，這些經費會提供較多運用彈性，例如學校可延攬師資或提供教師彈薪薪資，只要排名維持在百大或50名內，年年都能獲得補助，但排名跌出百大或50名外就不再補助。

教育部高等教育司補充，大學都有掌握各領域的全球排名狀況，像是台灣有的電資或人文社會領域學科已經進入全球前50或100名內，學校就可利用這些排名向教育部提出申請，再由教育部評估，最快今年5、6月前公布相關規定，但要配合政府整個經費審議狀況。（編輯：陳政偉）1140221