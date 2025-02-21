加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：美拒起草聯合國挺烏克蘭決議 也反對G7聲明譴責俄羅斯
首頁 / 生活

高教深耕計畫擬加碼 學科進全球百大將補助系所

2025/2/21 11:40（2/21 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
114年全國大專校院校長會議21日在宜蘭舉行，邀請教育部政務次長葉丙成（圖）報告「新時代大學的擘畫與共進」。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月21日
114年全國大專校院校長會議21日在宜蘭舉行，邀請教育部政務次長葉丙成（圖）報告「新時代大學的擘畫與共進」。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維宜蘭21日電）為鼓勵系所發展，教育部高教深耕計畫規劃加碼，大學系所或學科如進入全世界百大或50名內，將另外加碼經費直接補助各系所，只要排名維持，年年都能獲得補助。

114年全國大專校院校長會議昨天、今天在宜蘭舉行，教育部長鄭英耀昨天提到，教育部高教深耕計畫已進入第2期，鼓勵各校多元發展，目前正在規劃加碼，如果大學系所或學科進入全世界百大或50名內，將另外加碼經費直接補助各系所，期待這些系所能有世界級的研究亮點。

google news透過 Google News追蹤中央社

教育部政務次長葉丙成今天指出，大學系所如在各學科的排名進入世界百大或50名內，就能向教育部申請補助，這些經費會提供較多運用彈性，例如學校可延攬師資或提供教師彈薪薪資，只要排名維持在百大或50名內，年年都能獲得補助，但排名跌出百大或50名外就不再補助。

教育部高等教育司補充，大學都有掌握各領域的全球排名狀況，像是台灣有的電資或人文社會領域學科已經進入全球前50或100名內，學校就可利用這些排名向教育部提出申請，再由教育部評估，最快今年5、6月前公布相關規定，但要配合政府整個經費審議狀況。（編輯：陳政偉）1140221

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：