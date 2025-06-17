俄媒：北韓將派軍方建築及掃雷人員赴俄 助戰後重建

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（中央社首爾17日綜合外電報導）俄羅斯媒體報導，北韓將派遣數千名軍事建築工人及掃雷人員赴俄羅斯，以支援俄國庫斯克州（Kursk）的重建工作。這是兩國擴大軍事夥伴關係的另一跡象。

美聯社報導，國營俄羅斯新聞社（RIA Novosti，簡稱俄新社）引述俄國國安會秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）說法報導，北韓將派遣1000名掃雷人員和5000名軍事建築工人前往庫斯克州。

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根據俄新社，蕭依古本月稍早造訪平壤會見北韓領導人金正恩時發表上述言論。蕭依古訪問期間與金正恩討論了庫斯克州重建問題。

北韓已派遣數以千計部隊人員，並提供常規武器，支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭。美國與南韓當局就此表達擔憂，金正恩可能藉此尋求俄羅斯的技術轉移，以強化其核武軍事力量構成的威脅。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140617