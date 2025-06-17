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迎接第3階段 北市罷團掛看板、發表行動論壇

2025/6/17 18:17
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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市罷免立委團體今天相繼舉行活動，「大安強強滾」發表新的公民行動論壇平台，「山除薇害」與台北市議員合掛看板，「港湖罷秀」也掛上第1面宣傳廣告。

大罷免即將進入第3階段，中選會20日將審定首波罷免案。北市罷免團體今天陸續行動，提議罷免國民黨立委羅智強團體「大安強強滾」宣布啟動第3階段罷免行動，發表新的公民行動論壇平台，強調罷免不只是一次投票，是捍衛主權行動。

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此外，罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」與民進黨台北市議員林亮君共同開記者會，宣布掛上大型看板。山除薇害發言人阿美表示，公民團體在北市掛看板非常不容易，願意承接的廣告公司不多。

由公民自發組成的罷免國民黨立委李彥秀「港湖罷秀」團體今天於港湖區掛上第1面罷免宣傳廣告看板，象徵罷免行動從街頭進入市民視野，也標誌港湖人民問責立委決心。（編輯：張銘坤、蕭博文）1140617

林亮君
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