薛仕凌不認同「與惡II」熱血立委 靠矛盾感突破

（中央社記者洪素津台北17日電）演員薛仕凌在影集「與惡II」詮釋滿腔熱血的立委，薛仕凌坦言演出時很辛苦，「我不是很認同他，要跟一個不舒服的人相處那麼久，有點累」，最後薛仕凌靠自己和角色的「矛盾感」出奇制勝。

薛仕凌在影集「我們與惡的距離II」挑戰演出政治人物，他出身在政治世家，懷抱著滿腔熱血，可是政治現實一點一滴地消磨掉他的熱情，薛仕凌接受中央社專訪分享拍攝心情，他表示，要演出這個角色其實很辛苦但卻很幸運，「因為我不認同他的做人處事和價值觀，他是一個充滿矛盾的角色，我也充滿矛盾，所以這一個矛盾感就是我入戲的關鍵，也是應該要存在的特點」。

薛仕凌解釋角色「高政光立委」本來他自己就不認同自己，「其實很多時候他也不曉得自己在作什麼，他以為這個就是自己想要的，但他實際站到那邊的時候，好像沒有這麼的熱血，這麼的發聖光，或這麼的崇高」，戲外，薛仕凌坦言不認同角色，但又同情角色，矛盾的感覺就如同在演自己，剛好藉著矛盾感去發揮。

薛仕凌拍戲時候從來就不會有單一演技，他表示會給出各種不同的表演供導演選擇，「一場戲就是一個考題，答案不會只有一個，這是開放性的問題，答案可能有很多個」，薛仕凌思考的是要怎麼符合角色，而這個角色有無限的可能性。

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薛仕凌這次演出「與惡II」，和導演林君陽已經合作過無數次，彼此都很看重對方，也了解對方，關於和演員的互動，林君陽指出，期待演出的演員有自己的想法和詮釋的方式，過程可以討論、溝通，但不要一直問，和薛仕凌就是這樣的相處模式，可以直接告訴對方哪裡不對勁，再一起激盪出火花。

薛仕凌坦承很在乎林君陽的看法，「現場演員手足無措的時候，我們可以有一個人可以依賴，那個人叫導演」。（編輯：李亨山）1140617