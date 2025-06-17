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神奈川沖浪裏展至6月底 故宮南院籲觀展把握時間

2025/6/17 18:13
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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）故宮南院「江戶浮世之美」展期至8月31日結束，但已有部分展品更替，富嶽三十六景的「神奈川沖浪裏、江戶日本橋」等作品展期至6月30日，呼籲欲觀展民眾把握時間。

故宮南院告訴中央社記者，「江戶浮世之美」展期5月底開始至8月31日結束，但已有部分展品展期結束，包括被日本指定為重要文化財的珍貴畫作「江戶名所圖屏風」及「猿若町芝居之略圖、劇場圖」等，都已撤展。

另外，富嶽三十六景的「神奈川沖浪裏、山下白雨、江戶日本橋」等作品，則展至6月30日，呼籲民眾把握時間。

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故宮南院臉書（Facebook）特別介紹「神奈川沖浪裏」這幅作品，出自日本江戶時代浮世繪畫家葛飾北齋之手，是日本藝術史上具代表性經典之一，2024年新版千圓日幣更選用這幅畫作為主視覺，象徵它的重要地位；連梵谷都曾讚賞畫作構圖，可見這幅畫自19世紀末起就深深影響世界藝術史，發揮重要影響力。

故宮南院指出，版畫中巨浪高高捲起，幾乎要把小舟整個吞噬，漁夫們在波濤中隨浪起伏，巨浪下可以看到富士山就安穩座落於遠方，展現動靜交融美感。（編輯：陳仁華）1140617

葛飾北齋
故宮南院展江戶浮世之美 「神奈川沖浪裏」6月現身
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