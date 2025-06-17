高雄軍用卡車轉彎疑未讓碰撞直行機車 後座翁身亡

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（中央社記者張已亷高雄17日電）空軍林姓中士今天清晨駕駛軍用卡車，行經高雄阿蓮區一處路口右轉時，疑未讓直行機車，與8旬黃姓夫妻碰撞，造成後座黃翁傷重當場死亡，女騎士、黃翁妻子骨折送醫無生命危險，確切肇因待釐清。

高雄市警察局湖內分局員警指出，30歲林男清晨6時30分許駕駛軍用卡車，沿阿蓮區蓮山二路由南往北行駛，行經穎源路口右轉時，與右側同向直行83歲黃陳姓女子騎乘機車發生碰撞。

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警方表示，事故造成83歲機車後座黃姓乘客當場死亡，黃陳姓女子手部開放性骨折、經治療無生命危險；雙方駕駛經檢測均無酒駕，警方初步研判為軍用卡車右轉時，未讓直行機車導致肇事，確切肇因待交通大隊分析釐清。

警方指出，詢後依過失致死罪嫌將林男移送橋頭地檢署偵辦；空軍司令部公共事務組表示，待有相關調查結果後，再做後續相關事宜及處置。（編輯：陳仁華）1140617