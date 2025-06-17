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Energy新巡演納遺珠還有成員Solo 9月高雄唱2天

2025/6/17 19:40
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（中央社記者陳怡璇台北17日電）人氣團體Energy宣布將展開新巡演「ALL IN 全面進擊」，9月6、7日將在高雄巨蛋開唱，「彩蛋」是將首度安排5名團員個別Solo舞台，此外本週還會再釋出新單曲「High 5」。

唱片公司今以新聞稿宣布，「ALL IN 全面進擊」演唱會將帶來全新內容，歌單全面換新，包含經典歌曲、唱跳舞曲以及新歌，更將把去年演唱會未能演出的遺珠歌曲全數納入，並首度安排5名團員個別Solo舞台。

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而Energy的全新單曲「馬上去」MV上線至今已突破227萬次觀看，並奪下數位串流平台KKBOX新歌即時榜冠軍；本週將再釋出全新單曲「High 5」，6月23日數位上架。

「ALL IN 全面進擊」演唱會將於6月26日下午1時，拓元售票系統全面啟售；而在演唱會前，Energy將於7月20日在高雄舉行簽唱會，詳細資訊請關注Energy及相信音樂的社群平台。（編輯：龍柏安）1140617

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