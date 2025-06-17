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申皓瑋「讓心慢一點」把球擊強 本季第5轟出爐

2025/6/17 21:58
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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職富邦悍將隊野手申皓瑋今天與統一7-ELEVEn獅隊比賽，3安2點、本季第5轟出爐，獲選單場ＭVP，他表示維持把球打強的策略，「讓心慢一點」，不著急出棒、收到好的效果。

悍將陣中傷兵多，先前總教練陳金鋒就曾表示，目前陣中比較有力量的打者剩范國宸、申皓瑋和戴培峰，3人的責任也會比較重一點；申皓瑋今天比賽用表現回應期待，4局下二壘打送回追平分，6局下開轟，8局下敲出個人單場第3支安打，助隊以4比1搶勝。

申皓瑋表示，之前有一段時間沒有安打，是節奏、選球沒有做好，追打不好攻擊的球，想辦法「讓心慢一點」，不要著急出棒，把節奏做好，慢慢調整有好的結果。

申皓瑋表示，全壘打那個打席上場前，范國宸有提醒，球隊處於領先局面、大膽攻擊，鎖定直球一棒過牆，近期攻擊策略不變，想辦法把球打強勁，希望好的狀況可以維持。

悍將打線回溫，申皓瑋認為關鍵是林澤彬有打出來，讓打線的串連度越來越好，中心棒次也能維持住。

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悍將上半季已經被淘汰，申皓瑋表示，面對比賽還是要用百分百的態度，這段期間把不足的想辦法調整改善，記住好的感覺，下半季繼續努力。

儘管戰績不理想，但悍將球迷很捧場，平日晚間還是吸引8597人進場，申皓瑋表示，今年很明顯感受到連平日都會有很多球迷進場支持，很謝謝球迷到場替球隊加油。（編輯：李亨山）1140617

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